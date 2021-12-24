ملاحظات أوّلية عن قائمة “محاربي الصّحراء”

بعد أن كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، النقاب عن قائمة لاعبي “الخضر” في “كان” الكاميرون 2022، تجلّت بعض الملاحظات.

واعتمد بلماضي على 28 لاعبا، كما تنصّ عليه لوائح الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. في منافسة تحتضنها الكاميرون بداية من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج، يضمّ فرق كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

وبِالتمعّن في لائحة “محاربي الصّحراء”، تبرز بعض المعطيات، بينها:

1- ضبط جمال بلماضي قائمة للاعبين تعوّد عليهم الجمهور الجزائري في السنوات القليلة الماضية، بِنسبة كبيرة جدا.

2- حضور 15 لاعبا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، من أصل 22 مُتنافسا مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري في نسخة مصر 2019. عِلما أن الطبعة السابقة عرفت مشاركة كلّ فريق بـ 22 لاعبا، عكس الاستحقاق الحالي بـ 23 لاعبا و5 احتياطيين.

3- غياب 7 عناصر وهم: الحارس عز الدين دوخة، والمدافعين محمد فارس ومهدي زفان ورفيق حليش، ومتوسطَي الميدان هشام بوداوي وعدلان قديورة، والمهاجم أندي ديلور، بعد أن شاركوا في “كان” 2019. لِأسباب تراوحت بين الاعتزال والمعاقبة (الانضباط) ووفرة البدائل وتراجع المستوى الفني والإصابة.

4- لا وجود للاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية في قائمة “كان” 2022، مثلما كان الشأن تقريبا في الكأس الإفريقية الماضية، التي عرفت حضور وحيد مُمثّل في هشام بوداوي من نادي البارادو، قبل انتقاله إلى نيس بعد التتويج بِالكأس القارية في صيف 2019.

5- جَلَبَ بلماضي لِمحفل الكاميرون 12 لاعبا أحرزوا مع المنتخب المحلّي كأس العرب 2021 بِقطر، وهم: الحارسان رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة، والمدافعين جمال بلعمري وحسين بن عيادة وعبد القادر بدران وإلياس شتي ومحمد الأمين توغاي ومهدي تاهرت، ومتوسطي الميدان سفيان بن دبكة وياسين براهيمي ويوسف بلايلي، والمهاجم بغداد بونجاح. ما يعني نسبة 42.8% من القائمة العامّة لـ “محاربي الصحراء” (نصف اللائحة، تقريبا).

6- وجود لاعب واحد فقط لم يسبق لهم خوض مباراة دولية – على الأقلّ – مع المنتخب الوطني أكابر، وهو المدافع محمد الأمين توغاي الذي يرتدي زي الترجي التونسي، بعدما كان يُمثّل ألوان نصر حسين داي.

7- يتميّز 3 لاعبين بِكونهم الأصغر سنّا في القائمة، وهم: المدافع محمد الأمين توغاي (الترجي التونسي)، ومتوسط الميدان آدم زرقان (شارلوروا البلجيكي)، وصانع الألعاب محمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري). حيث يبلغون من العمر 21 سنة (كلّ واحد منهم).

8- يُعدّ حارس المرمى رايس وهاب مبولحي أكبر اللاعبين سنّا، بِعمر 35 سنة.

9- تضمّ اللائحة 5 مهاجمين فقط وهم: رياض محرز وإسلام سليماني وبغداد بونجاح وسعيد بن رحمة ومحمد الأمين عمورة. وقد يلجأ بلماضي إلى توظيف زملاء لهم في الخطّ الأمامي عند الحاجة، أمثال متوسطي الميدان يوسف بلايلي وآدم الوناس وياسين براهيمي وسفيان فغولي.