ملاعق بلاستيكية تهدد صحة الجزائريين… حماية المستهلك تحذر!

غير صالحة للاستعمال الغذائي وتشكل خطرا على الصحة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه من الانتشار الواسع للملاعق البلاستيكية بأثمان منخفضة جدا في الأسواق الجزائرية، والتي لا تصلح للاستعمال الغذائي وتشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين، لما لها من أضرار.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الملاعق مصنوعة من مواد بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمعايير، مشيرة إلى أنها قد تطلق مواد سامة عند ملامستها للأطعمة الساخنة أو الحامضية، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال.

وبحسب المنظمة، فإن الكثير من الجزائريين يغفلون عن مراقبة طبيعة هذه الأدوات التي يستعملونها يوميا في منازلهم، أو تقدم بمحلات بيع الأكلات السريعة والمقاهي وبيع المثلجات، حيث يفضل بعض التجار اقتناءها بسبب سعرها الزهيد وسهولة التخلص منها، غير آبهين بما قد تسببه من مخاطر صحية.

وأكدت المنظمة أن الحل في تفادي ذلك هو التحلي بالوعي والثقافة الاستهلاكية والصحية لدى الجزائريين، كما دعت إلى استبدال هذه الملاعق بوسائل وبدائل آمنة مثل الملاعق المعدنية الخشبية أو البلاستيك المخصص للاستعمال الغذائي، والتي تحمل عادة إشارات واضحة من المصنع تثبت صلاحيتها، كما شددت “أبوس” على أن التكلفة الإضافية لهذه البدائل لا يمكن مقارنتها بالمخاطر الصحية المحتملة، نتيجة استعمال الملاعق المصنوعة من مصادر مجهولة.

ولفتت المنظمة إلى أن خطورتها تكون أيضا على البيئة والمحيط بما أنها مواد غير القابلة للتحلل إلى جانب تسببها في زيادة حجم النفايات، في حالة الاستمرار لفترة طويلة في استعمال منتجات مضرة بالصحة والبيئة، كما دعت السلطات المختصة إلى تكثيف الرقابة على هذه المواد التي تغزو الأسواق، وإلزام الموردين والتجار باحترام المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، حماية لصحة المستهلك.