ملاكم جزائري ينسحب من بطولة العالم رفضا للتطبيع مع الصّهاينة

الملاكم يوسف إسلام يعيش (بِاللّباس الأحمر) خلال تفوّقه على مُنافسه البنمي في الدور الـ 32.

انسحب الملاكم الجزائري يوسف إسلام يعيش من بطولة العالم للفنّ النّبيل، بعد أن أوقعته القرعة مع مُنافس ينتمي إلى الكيان الصّهنيوني.

وكان يُفترض أن يُواجه يوسف إسلام يعيش مُنافسا صهيونيا اسمه ميروسلاف كابولير، في منازلة لِحساب الدور الـ 16 لِبطولة العالم للفنّ النبيل.

وتنتمي المنازلة إلى صنف أقلّ من 71 كلغ، فيما تُجرى البطولة العالمية بِطشقند عاصمة أذربيجان، منذ الـ 30 من أفريل الماضي وإلى غاية الـ 14 من ماي الحالي.

وكان الملاكم الجزائري – ابن بلدية حامة بوزيان (ولاية قسنطينة) – قد اجتاز عقبة مُنافس له من بنما في الدور الـ 32، بينما تأهّل الملاكم الصّهيوني على حساب مُنافس له من النّمسا.

وما زال الاتحاد الجزائري للملاكمة لم يُصدر أيّ بيان بِشأن هذا القرار، فيما منح الاتحاد الدولي للفنّ النّبيل هُوّاة تأشيرة التأهّل للدور ثمن النّهائي للمُنافس الصّهيوني ميروسلاف كابولير، وحينها سيُنازل ملاكما من كازاخستان.