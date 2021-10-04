ملاكم يقتل ابن حيه بداعي الدفاع عن النفس!

بكاء هستيري لعائلة الضحية خلال المحاكمة

صرخات قوية وبكاء هستيري هزت الحاضرين، الإثنين، بقاعة المحاكمة في محكمة الجنايات بالدار البيضاء، خلال سماع تصريحات أب لضحية جريمة قتل بصفته ذوي الحقوق حاول من خلالها ترجمة حجم الألم والحزن الذي غرق فيه منذ لحظات مقتل ابنه الوحيد، بعد قتله ظلما من قبل أبناء حيه أثناء اعتراض طريقه وإهانته قبل قذفه بحجر طائش اخترق جمجمته، وتسبب في كسرها ونزيف داخلي قوي أدى إلى وفاته بعد 24 ساعة قضاها وهو يصارع الموت بالمستشفى.

وتابعت المحكمة الإثنين ، أربعة أشخاص وجهت لهم أصابع الاتهام في الملف من بينهم ملاكم، تم سماع أقوالهم حول وقائع تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بالنسبة للمدعو “ق.محمد”، وجناية المشاركة في القتل لكل من “ز.ابراهيم”، “و.نبيل”، “ح.رضا” الذين راح ضحيتهم شاب عشريني يدعى “ع.بلال”، بأحد الأحياء السكنية الجديدة ببلدية براقي، أثنار شجار نشب بينهم انتهى بتوجيه ضربة قوية بواسطة حجر للضحية، أصيب على إثرها بجروح بليغة في الرأس ونزيف داخلي أدى إلى حدوث عجز في عضلة القلب والتنفس حسب تقرير الطبيب الشرعي المعاين للجثة.

وتضاربت تصريحات المتهم الرئيسي خلال الجلسة أمس بعد محاولته اختلاق وقائع وهمية ردا على استفسارات المحكمة قائلا، أنه لا يعرف الضحية ولم يسبق أن التقيا، وعن واقعة القتل اعترف المتهم “ق.م” أنه فعلا ضرب الضحية، غير أن الأمر كان دفاعا عن النفس بعد اعتراض طريقه بالحي مع اقتراب حلول الظلام، وصادف ذلك خروجه من قاعة التدريب لرياضة الملاكمة بحي ميهوب ببلدية براقي، حينها أوقفه الضحية وشخص آخر كان يرافقه وتظاهرا أنهما يعرفانه وهدداه بسحب شكوى قيدها لدى مصالح الأمن لمراوغته قبل الاعتداء عليه وسرقته، وزعم المتهم حسب أقواله أن الأمر كان خدعة منهما لسرقة أغراضه والاعتداء عليه بسلاح أبيض وحتى يتمكن من الإفلات منهما أمسك حجرا وقذف به دون أن يعلم من أصاب إلى غاية اليوم الموالي، أين تنقل لمركز الدرك الوطني للإدلاء بتصريحاته قائلا أن الإصابة كانت دفاعا عن النفس لتصيب خطأ شخص آخر، ونفى المتهم ضلوع شركائه بالملف وحقيقة مساعدته في جريمة القتل من بينهم زميل له بقاعة التدريب الرياضي، وهو ما أجمع عليه بقية المتهمين، وعكس تصريحاتهم، جاءت أقوال الشهود لتثبت حقيقة أن شخصا يلقب “البوكسور” يدعى “ن.و” وجه لكمة للضحية رفقة ثلاث أشخاص آخرين أثناء تفتيشه، وإجباره على منحه مبلغ مالي من بينهم المتهم الرئيسي قبل الاعتداء عليه وقتله من قبل الأخير، والتمس النائب العام توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهمين.