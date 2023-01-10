ملاك لشهب.. ابنة غرداية تفتك المرتبة الثالثة عربيا في الحساب الذهني

في مسابقة أقيمت بجمهورية مصر العربية

رفعت النابغة ملاك لشهب، ابنة ولاية غرداية، علم الجزائر عاليا في سماء جمهورية مصر العربية، بافتكاكها المرتبة الثالثة عربيا في مسابقة الحساب الذهني “السوربان”.

البطولة احتضنتها جمهورية مصر العربية، بمشاركة أزيد من 100 طفل وفدوا من عشرين دولة عربية، وكلّهم رغبة وأمل لتحقيق الألقاب الثلاثة الأولى، ومن بينهم جزائريتان من ولاية غرادية هما ملاك لشهب وآية أسيل بوعامر التي تحصّلت هي الأخرى على المرتبة السادسة رغم الظروف المرضية التي ألمت بها أثناء المسابقة.

الفتاة النابغة سعت منذ سن السابعة إلى ولوج عالم الحساب الذهني “السوربان” نظرا للذكاء الذي لمسته فيها والدتها منذ نعومة أظافرها، ممّا استوجب منها أن تعطيها فرصة للدخول للمدارس التي تعنى بتطوير وتعلم الحساب الذهني لدى الأطفال بالولاية.

أثناء التمدرس، التقت ملاك لشهب بالمدربة والمربية “باية خدايش” التي بدورها قامت بالاعتناء بتدريبها وتطوير كافة مهاراتها الرياضية والحسابية.

وبعد سنتين من التدرب وبالمشاركة في عدة مسابقات محلية ووطنية لمست المدربة سمات التفوق والتميز لدى الفتاة، مما حفزها للمشاركة في مسابقات دولية كبرى.

يذكر أنّ أول مشاركة للنابغة كانت بولاية ميلة أين تحصلت على المرتبة الرابعة وطنيا، ثم فور فتح المسابقة العربية بجمهورية مصر العربية أبت إلا أن تشارك فيها، رغبة منها لتحقيق طموحها وطموح والدتها، وهو الفوز بأحد المراكز الأولى بالمسابقة.

ورغم الظروف المادية التي واجهت الفائزة، إلاّ أنّها حققت ما كان مستحيلا عند البعض، حسبها، وهو الفوز بالمرتبة الثالثة عربيا في مسابقة الحساب الذهني “السوربان”.

من جهتها أكّدت والدتها نادية بولحية للشروق “أنها كانت منذ الصغر تسعى لتربية ابنتها دائما على التميز في حياتها الدراسية والاجتماعية وتدفعها باستمرار للاعتماد على نفسها في كل شيء، وغرس كل الثقة في قدرتها، بدليل أنها تحتل دائما المراتب الأولى بالمؤسسة التي تدرس بها وهذا بمعدلات جد ممتازة، آخرها تحصلها على معدل 20/19 في السنة الثالثة متوسط”.

وتضيف محدثتنا أنها لعبت دورا كبيرا في نشأة النابغة ملاك، وأن هذا يعد مشروعها وهدفها الأساسي في الحياة وهو تربية أبناء صالحين ومتعلمين يرفعون راية الصلاح والعلم عاليا بالمجتمع الإسلامي مستقبلا، وحاليا تطمح المتفوقة بأن تحتل المركز الأول عالميا، في المسابقة الدولية التي ستقام بدولة تايوان خلال السنة الجارية .