“ملالا” أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام تعلن زواجها في بريطانيا
أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات، ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، عن زواجها في بريطانيا.
وقالت ملالا البالغة من العمر 24 عاما، والتي تعيش في عاصمة الضباب، إنها وآسر، تزوجا في مدينة برمنجهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما.
أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات #ملالا_يوسفزي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عن زواجها من آسر مالك في حفل أقيم في #برمنغهام pic.twitter.com/G2w22G5Ht5
— News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) November 10, 2021
وكتبت على تويتر: “هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة”، مرفقة أربع صور مع هذه التغريدة.
Today marks a precious day in my life.
Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.
📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP
— Malala (@Malala) November 9, 2021
ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه “آسر”، لكن مستخدمين للإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس الكريكيت في باكستان.
الباكستانية ملالا 24 عامًا الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها.. بمن؟ https://t.co/TvMKuM0PNi
من آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس الكريكيت في باكستان.
ملالا نجت عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً. pic.twitter.com/0zWDM9tvJa
— أمل ناضرين🇸🇦 (@AmalNadhreen) November 10, 2021
وكانت ملالا قد نجت في عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.