“ملالا” أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام تعلن زواجها في بريطانيا

أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات، ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الثلاثاء، عن زواجها في بريطانيا.

وقالت ملالا البالغة من العمر 24 عاما، والتي تعيش في عاصمة الضباب، إنها وآسر، تزوجا في مدينة برمنجهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما.

وكتبت على تويتر: “هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة”، مرفقة أربع صور مع هذه التغريدة.

ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه “آسر”، لكن مستخدمين للإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس الكريكيت في باكستان.

وكانت ملالا قد نجت في عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.