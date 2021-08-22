“ملال شتمني.. ورحلت لأن الأمور لن تتغير الموسم القادم”

مدرب شبيبة القبائل لافان يرد على اتهامات ملال:

سأرفع دعوى إلى الفيفا للحصول على مستحقاتي

إدارة الشبيبة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها

خرج المدرب الفرنسي لشبيبة القبائل، دينيس لافان، عن صمته، ورد على جميع اتهامات إدارة شريف ملال التي حملته مسؤولية الاضطرابات التي أصابت الفريق قبل نهائي كأس الرابطة.

وقدم لافان تبريراته في بيان تفصيلي تعرض من خلاله إلى الوضع السائد داخل بيت شبيبة القبائل منذ تسلمه زمام العارضة الفنية، وإلى غاية ما تعرض له من تضييق خلال حصة الاستئناف عقب التتويج بكأس الرابطة، وشرح أيضا الأسباب التي دفعته لرفض تجديد عقده مع الكناري.

وقال: “أمام الحملة الشنيعة التي تعرضت إليها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص مقربين من إدارة شبيبة القبائل،قامت بنشر الأكاذيب وأخبار زائفة قصد مغالطة الرأي العام القبائلي حول ما يحدث حقيقة داخل بيت الشبيبة، وجدت أنه من الضروري توضيح ما يدور حقيقة في شبيبة القبائل “.

وفند لافان اتهامات إدارة الشبيبة حول تدبيره الأحداث التي وقعت في الفريق عشية نهائي كأس الرابطة، على أساس إنه العقل المدبر للإضراب الذي هدد من خلاله اللاعبون بالانسحاب من المباراة في حالة عدم تلقي ضمانات كافية بصرف المكافئات المالية العالقة عقب النهائي.

وأضاف:” لم أفهم حقيقة ما وقع عشية النهائي يوم 10اوت 2021، لا بد من العودة إلى الوراء، بعد أسبوع من قدومي للفريق، اللاعبون كانوا يرغبون في الدخول في الإضراب للمطالبة بمستحقاتهم العالقة، المتمثلة مجموعة من الرواتب غير المدفوعة، بين 4 و10 أشهر متأخرة حسب كل لاعب، لكن بعد تدخلي واحتراما لي، تراجع اللاعبون وتدربوا بشكل عادي وفازوا بمباراة البطولة أمام وداد تلمسان خارج القواعد… كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب تأخر دفع الرواتب وعلى وشك الانفجار لولا مساهمة بعض الأشخاص المحبين للفريق الذين جاؤوا بالأموال، وتم تسوية بعض المنح إضافة إلى دفع راتب شهري واحد للاعبين”، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أشهر ماي وجوان وجويلية لم تحدث أي مشاكل لان اللاعبين والطاقم الفني كانوا محفزين رياضيا، بلعب النهائيين “كأس الكاف وكأس الرابطة”.

وبحسب التقني الفرنسي، فإن الوعود الكاذبة لرئيس الفريق شريف ملال هي التي فجرت الوضع عشية نهائي كأس الكاف. وقال: “لكن مع اقتراب موعد إجراء نهائي كأس الكاف اللاعبون اكتشفوا أن مشاكلهم المالية لم تحل، ومع كافة أعضاء الطاقم الفني قرروا إرغام الإدارة على التوقيع على بروتوكول تلتزم من خلاله بدفع مكافآت المباريات العالقة قبل تاريخ نهاية الموسم في 24 أوت على أقصى تقدير”.

كما أكد المدرب الجديد لاتحاد العاصمة أن اللاعبون لم يفكروا في مقاطعة النهائي وجميع الروايات بهذا الشأن غير صحيحة. وقال: “فكرة مقاطعة نهائي كأس الرابطة لم تكن مطروحة ولم تكن أي مساومة للضغط على الإدارة، في حقيقة الأمر اللاعبون كانوا يعون جيدا أهمية الفوز بهذا النهائي حتى لا يضيعوا فرصة الدخول في تاريخ النادي بإهدائه اللقب 28 لخزانته، وذلك بعدما أن أعادوا الهيبة للفريق على الساحة الإفريقية بالوصول إلى نهائي كأس الكاف”، مضيفا: “اللاعبون قدموا سلوكا مثاليا وكافحوا لغاية الأنفاس الأخيرة من المباراة عندما أدركوا التعادل، وفازوا باللقب الذي كان ينتظره ملايين المتابعين للشبيبة منذ 10 سنوات”.

واعتبر التقني الفرنسي أن الإدارة الحالية أرادت تشويه سمعة اللاعبين والمدرب باختلاق قصص كاذبة لإخفاء عجزها على تلبية واجباتها المالية. “الكلام بأن اللاعبين والمدرب يساومون الإدارة هي مجرد أكاذيب الغرض منها إخفاء المشاكل المالية التي يتخبط فيها الفريق، تلطيخ سمعة اللاعبين والمدرب في نهاية فترة عقودهم مع الفريق وهم يرفضون التمديد والاستمرار مع إدارة عاجزة على الالتزام بواجباتها المالية ودفع رواتب موظفيها”.

وهدد مدرب الشبيبة باللجوء إلى لفيفا في حالة إصرار إدارة الفريق على عدم تسوية كامل مستحقاته. وقال: “ما زالت الإدارة تدين لي براتبين متأخرين لقد كلمت محاميتي بهذا الشأن، للتواصل مع الإدارة من أجل تسوية المستحقات وإن تطلب الأمر سأرفع دعوى للفيفا للحصول على مستحقاتي”.

كما اعتبر لافان أن ما حدث قبل نهائي كأس الرابطة بأقل من ساعة أمر غير مقبول، علما أن اللاعبين تحصلوا على بدلة المباراة 45 دقيقة قبل صافرة البداية، وبأن قائد الفريق بن شريفة لم يتحصل عليها سوى ربع ساعة عن انطلاقة المباراة، وهو من الأمر التي أثر على لاعبيه وشتت من تركيزهم على النهائي حسبه وليس وثيقة الالتزام التي أثرت عليهم”.

وعاد لافان إلى وقائع الـ12 أوت عندما تلقى الشتم من رئيس الفريق شريف ملال بملعب أول نوفمبر، مشيرا أنه خلالها اتجه إلى الملعب لاسترجاع لوازمه الشخصية وحاول عدم الالتقاء مع ملال حتى لا تقع مناوشات بينهما في ظل التوتر الذي كانت تعيشه علاقتهما، على خلفية أحداث نهائي كأس الرابطة وما صاحبته من ردود أفعال كمعاقبة المدرب بالتوقيف، لكن لسوء الحظ الرجلان التقيا ونال لافان على حد قوله حظه من الشتائم ومنع من استرجاع هاتفه، وكان أمامه خيارين إما الرد بعنف على رئيس الفريق أو الاتصال بوكيل أعماله لإخباره بما حدث له، وفضل الخيار الثاني بعد أن استرد هاتف، مشيرا إلى أنه التقى مع لاعبيه وقام بتوديعهم وتهنئتهم على الموسم الاستثنائي الذي قدموه للأنصار”.

وكشف المدرب الفرنسي عن الأسباب التي دفعته للتراجع عن الاستمرار في شبيبة القبائل بعدما أن منح له الأولوية خلال المفاوضات.

وقال: “بعض المسيرين كانوا ضد تمديد عقدي في شبيبة القبائل، فضلا عن ذلك خلال منتصف شهر جويلية الماضي علمت بالتعاقد مع بعض اللاعبين عبر الصحف المحلية من دون استشارتي، ومن هذا المنطلق اتخذت قراري بعدم التجديد للشبيبة ودراسة العروض الأخرى”، مضيفا: “فهمت أن الاستقرار الذي طالبت به الإدارة بخصوص التشكيلة لن يتحقق، وأن المشاكل المالية ستستمر الموسم القادم لم أر أي داع المواصلة مع الشبيبة في مثل هذه الظروف”.

إضافة إلى ذلك، اعتبر لافان أن الإدارة الحالية ليس لديها ثقة في لاعبي الفريق الرديف، لا سيما أنها قامت بانتداب 16 لاعبا في ظرف 6 أيام، مشيرا إلى أن مشروع ملال في الاعتماد على أبناء الفريق يبقى نظري وبعيد عن الواقع، هو ما يزيده اقتناعا وارتياحا أن قراره بعدم التجديد في الشبيبة هو قرار صائب، مؤكدا أن فلسفته مختلفة عن ما يدور في رأس ملال، والدليل أنه قام بمساعدة لاعبين شبان مثل بوعالية وكروم ونشات على البروز في كأس الكاف.

من جهة أخرى، أكد دينيس لافان أنه في تاريخ الـ10 أوت يوم نهائي كأس الرابطة لم يمض لأي فريق آخر رغم أن قوانين الفيفا تسمح له بذلك، على حد قوله.

وأنهى حديثه قائلا: “في ما يخص المباراة المشكوك فيها بين فريقه السابق شباب قسنطينة واتحاد العاصمة في 26 ماي 2019، قال: “لافان لم يتعرض لأي وقت لعقوبات من الفاف بعكس ملال الذي تمت إدانته يوم 6 جوان”.