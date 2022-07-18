ملال يجدد “تهجمه” على ياريشان ويهدد بكشف “المستور”

الإدارة تدون غياب المالي دومبيا عبر محضر قضائي

دونت إدارة شبيبة القبائل في الساعات الأخيرة غياب مدافعها المالي للفريق ياكوبا دومبيا عن طريق محضر قضائي، في التدريبات التي خاضها الفريق في تيزي وزو خلال انطلاق تدريبات الموسم الجديد، ثم في العاصمة، أين يتربص النادي في مدرسة الفندقة والإطعام في عين البنيان بقيادة المدرب الجديد البلجيكي جوزي ريغا.

وقالت مصادر مقربة من بيت النادي، إن المالي دومبيا، الذي قاطع الفريق في المدة الأخيرة بسبب توتر العلاقة بينه وبين المدرب التونسي الأسبق عمار السويح، وبعدها مع الإدارة بسبب تصريحاته الإذاعية التي انتقد فيها سياسة العمل، يلح الحصول على كامل مستحقاته المالية العالقة والمقدرة بأجرة سبعة أشهر كاملة مقابل فسخ تعاقده، علما أن رفض دومبيا ذلك سيجبر الإدارة على عدم قدرة تأهيل البوركينابي زكرياء سانوغو في الفترة المقبلة. وفي سياق آخر، تواصل التشكيلة القبائلية التحضير للموسم الجديد بقيادة ريغا الذي أكد للاعبين ضرورة أخذ الأمور بجدية في الفترة المقبلة وقبل السفر إلى تونس لخوض آخر تربص تحضيري يسبق بداية الموسم الجديد، علما أن ريغا كان قد برمج مباراة تطبيقية بين اللاعبين مكنته من الوقوف على مستوى كل لاعب عقب خوض تربصين لحد الآن، وهو الأمر الذي سيمكنه من أخذ فكرة شاملة تقريبا على التشكيلة الأساسية.

يحدث هذا في الوقت الذي جدد فيه الرئيس السابق لشبيبة القبائل، شريف ملال، تهجمه على الرئيس الحالي يزيد ياريشان، واصفا إياه بـ”الإنتهازي”، الذي يبيع الأوهام للمناصرين الذين وحسب ملال تفطنوا لكل ما يدور في بيت النادي، ونهاية الرئيس ياريشان وبقية أعضاء مجلس الإدارة توشك على النهاية، وذلك حسب التصريحات الثانية في ظرف أسبوع التي أدلى بها ملال عبر “اليوتوب”، والذي تحدث فيه أيضا عن أمور إدارية أشار من خلالها أن ياريشان يسعى لـ”مراوغة” محبي الفريق الذين دعاهم ملال إلى ضرورة الدفاع عن ألوان النادي والوقوف إلى جانب الشخص الذي يهدف لإعادة الفريق إلى سابق عهده.