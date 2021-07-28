ملال يصر للاعتماد على عناصر من الرديف.. ويفتح باب الرحيل في وجه لافان

مدرب الشبيبة يريد نقاط بلوزداد ويحث حمرون على التركيز

كشفت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، عن إصرار رئيس النادي شريف ملال على تدعيم الفريق الأول بعناصر من تشكيلة الفريق الرديف، وأخرين من الأقسام السفلى تحسبا للموسم الكروي القادم، عوض التعاقد مع لاعبين من الرابطة الأولى لتدعيم التشكيلة القبائلية، وهو ما سيكلف خزينة النادي دفع أموال كبيرة لأجل ذلك..

كما ستكون هذه الخرجة بمثابة رد مباشر على المدرب الفرنسي دونيس لافان الذي أصر في وقت سابق على تدعيم التشكيلة الحالية بـ 4 عناصر على الأقل، فضلا عن التصريحات التي أطلقها قبل أيام قلائل المدير الرياضي كمال عبد السلام الذي أكد توجه الفريق نحو البحث عن لاعبين جدد لتدعيم التشكيلة الحالية.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن إقدام ملال على هذه الخطوة في الوقت الحالي بالذات، بترقية عناصر من الفريق الرديف، يعد بمثابة رسالة مباشرة إلى التقني الفرنسي لدفعه إلى الرحيل فور نهاية الموسم، وذلك بسبب توتر العلاقة بين الرجلين في الاونة الأخيرة، خصوصا بعد جملة المطالب التي أملاها لافان على الإدارة من أجل المواصلة على رأس العارضة الفنية، علما أن لافان كان قد اشترط على ملال ضرورة تسوية مستحقات اللاعبين العالقة وكذا تدعيم الفريق بـ 4 لاعبين جدد على الأقل للجلوس على طاولة المفاوضات.

يشار أن لافان كان قد تحدث إلى المهاجم أرزقي حمرون وحثه على التركيز في المواعيد المقبلة، على اعتبار أنه أهدر عديد الفرص في اللقاء الأخير الذي فازت فيه الشبيبة بهدفين مقابل واحد على مولودية الجزائر، هو الفوز الذي مكن التشكيلة القبائلية من التمركز في الصف السابع برصيد 52 نقطة، قبل مواجهة شباب بلوزداد، في لقاء متأخر عن الجولة 22 من البطولة على ملعب 20 أوت 1955.

يحدث هذا في الوقت الذي فصل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، لصالح التونسي فخري بولطيف، الذي كان مساعدا لمواطنه يامن الزلفاني في بداية الموسم الحالي، حيث تلقت إدارة “الكناري” في الساعات الأخيرة مراسلة من قبل “الفيفا” تلزم النادي القبائلي بتسديد مستحقات المدرب بولطيف والمقدرة بمبلغ 525 مليون سنتيم، كما حذرت الهيئة الكروية الدولية إدارة الشبيبة أنه وفي حال عدم تسوية مستحقات التقني التونسي فسيحرم الفريق من المشاركة في المسابقات القارية في الموسم القادم، علما أن بولطيف كان قد عين مساعدا لمواطنه يامن الزلفاني على رأس العارضة الفنية للشبيبة شهري فيفري من العام الفارط 2020.