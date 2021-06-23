ملال ينتظر رد جراد غدا الخميس بخصوص حضور الأنصار اللقاء

وضع ثلاث شاشات في تيزي وزو يوم المباراة

شبيبة القبائل تواصل التحضيرات.. ولافان مرتاح لعودة الليبي

قرر الرئيس شريف ملال، صرف راتب شهر واحد للاعبين نهاية هذا الأسبوع، وذلك قبل خوض إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمام كوتون سبور الكاميروني، هذا الأحد، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، بهدف تحفيز المجموعة لاقتطاع تأشيرة المرور إلى اللقاء النهائي، الذي ستحتضنه العاصمة البينينية “كوتونو” يوم 10 جويلية المقبل. علما أن المسؤول الأول في بيت الشبيبة كان قد صرف للاعبيه بعض المنح العالقة، عشية السفر إلى الكاميرون الأسبوع الفارط، وذلك عقب انتعاش خزينة النادي من قبل بعض الممولين، سواء القدامى أو الجدد، مثل ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من بيت النادي القبائلي.

يحدث هذا في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة شبيبة القبائل، اليوم، الرد النهائي على الطلب الثاني الذي تقدمت به لدى مصالح الوزير الأول بهدف السماح لـ2000 مناصر من الشبيبة، لمتابعة إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي المقرر هذا الأحد على ملعب 5 جويلية الأولمبي أمام كوتون سبور الكاميروني، علما أن لجنة رصد ومتابعة فيروس “كورونا” في البلاد، وبعد استشارتها في وقت سابق كانت قد رفضت الطلب الأول الذي تقدمت به إدارة النادي بالسماح لدخول 10 آلاف مناصر الملعب لمؤازرة فريقهم، خصوصا بعد تلقي إدارة “الكناري” الضوء الأخير من الإتحاد الإفريقي الذي سمح بحضور 10 آلاف متفرج يوم المباراة.

وأضافت ذات المصادر لـ”الشروق”، إن المصالح الولائية في تيزي وزو قررت وضع ثلاث شاشات عملاقة على مستوى وسط المدينة وكذا على مستوى ملعب 1 نوفمبر 1954 بهدف السماح للأنصار لمتابعة مباراة فريقهم الأحد أمام كوتون سبور الكاميروني، في إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، خصوصا وأن السلطات العليا في البلاد رفضت الطلب الأول للنادي بالسماح لـ10 آلاف متفرج بحضور المباراة في ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وفي سياق آخر، تواصل الشبيبة التحضير لموعد الأحد، على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، تحت قيادة المدرب دونيس لافان وكذا المحضر البدني رودرلف، حيث يعمل الأخير على تجهيز زملاء حمرون بدنيا بهدف الوقوف الند للند أمام ممثل الكرة الكاميرونية الذي سيرمي بكل ثقله لتحقيق التأهل، علما أن التدريبات يحضرها جميع اللاعبين بمن فيهم الدولي الليبي عبد السلام محمد الطوبال، الذي بعث بمؤشرات إيجابية إلى الطاقم الفني بقدرته على المشاركة في الموعد القاري القادم هذا الأحد، وذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يشكو منها والتي حرمته من المشاركة في لقاء الذهاب قبل أسبوع في العاصمة “ياوندي”.