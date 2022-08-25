ملايير الدولارات.. مسؤول قطري يكشف عن العوائد المتوقعة لمونديال كرة القدم

توقع ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أن تصل عوائد المونديال إلى نحو 6 مليارات دولار، وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكشف الخاطر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية في قطر، أن تذاكر مباريات المونديال عرفت “إقبالا كبيرا أثار دهشة المسؤولين في الفيفا”.

وأوضح المسؤول القطري أن “تذاكر مباراة المكسيك والأرجنتين كانت الأعلى من حيث المبيعات، تليها مباراة السعودية والأرجنتين في المرتبة الثانية، حيث نفذت تذاكر المباراتين في وقت مبكر”.

يذكر أن الفيفا وافقت في وقت سابق، على تقديم موعد انطلاق منافسات المونديال يوما واحدا، من 21 إلى 20 نوفمبر المقبل.

نحو تعديل موعد انطلاق مونديال 2022 في قطر

10 أوت 2022: يتّجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نحو تعديل موعد المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في قطر، بتقديمها يوما واحدا، إلى تاريخ 20 نوفمبر المقبل بدلا من 21 نوفمبر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، يهدف هذا التعديل إلى السماح لمنتخب البلد المنظم قطر، بلعب المباراة الافتتاحية، حيث يخوض العنابي مقابلته الأولى في المنافسة أمام الإكوادور.

وقد كان مقررا قبل التعديل، أن تلعب السنغال وهولندا مباراة المونديال الافتتاحية يوم 21 نوفمبر، على أن تلعب بعدها في أمسية نفس اليوم، مباراة قطر والإكوادور.

ديلي ميل: 7 سنوات سجنا عقوبة العلاقات خارج الزواج خلال مونديال قطر

وفي 22 جوان 2022، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية جماهير كرة القدم الراغبين في متابعة مباريات مونديال 2022 بقطر، بعقوبة إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج في البلد العربي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد الماضي، بأنه لا يُسمح بعلاقات خارج إطار الزواج في قطر، حتّى بالنسبة للمشجّعين الوافدين من كل بلدان العالم لمتابعة العرس الكروي العالمي.

وحذّرت الصحيفة من إمكانية تعرّض من يخالفون قوانين البلاد في هذا الخصوص، إلى عقوبة تصل إلى سجن لمدّة 7 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في قطر قوله إنّ “العلاقات الجنسية العابرة ممنوعة على غير المتزوجّين”.

سلطات الاحتلال قد توصي رعاياها بعدم السفر إلى مونديال قطر

في 20 أفريل 2022، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجّه إلى إصدار توصية لرعاياها بعدم السفر إلى قطر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحسب ما نقلته “الحرة” عن وسائل إعلام عبرية، سيجتمع مجلس الأمن القومي لسلطات الاحتلال الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.

وقالت ذات المصادر، إنّ المسؤولين الأمنيين للاحتلال يشعرون بالقلق بشكل خاص إزاء الوجود الإيراني في دورة قطر.

وحسب صحيفة عبرية، فقد اقتنى 15 ألف إسرائيلي بالفعل تذاكر مباريات كأس العالم 2022، التي ستنطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل.