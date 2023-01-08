ملبنة صومام ترد على منشورات حول توقف إنتاجها
ردت ملبنة صومام، للحليب ومشتقاته، على منشورات انتشرت، مؤخرا، وبشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقف إنتاجها.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك: “لقد لاحظنا بكل أسف منشورات حديثة على مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بوقف الإنتاج على مستوى مصنعنا”.
وأضافت: “بهذا البيان نؤكد أن هذه المعلومات لا تندرج ضمن مرسلاتنا”.
وتابعت: “لهذا الغرض، نحن لا نتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى هذه المعلومات. نشكركم على وفائكم وثقتكم، وكذا تفهمكم لوضعيتنا”.