ملتقى أعمال جزائري-يوناني لتعزيز التبادلات التجارية

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع سفارة الجزائر في اليونان، الخميس الماضي، ملتقى أعمال جزائري–يوناني، قصد إبرام شراكات ثنائية بين المؤسسات الجزائرية واليونانية لتعزيز التبادلات التجارية.

ويأتي هذا اللقاء ثمرةً لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي جمعت بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوفد اليوناني، بدعم ومرافقة من سفارة الجزائر في اليونان.

وخلال هذا المنتدى المُقام في الجزائر العاصمة، قدمت الوكالة عرضا شاملا حول فرص الاستثمار في الجزائر تلته جلسة نقاش تفاعلية.

كما تم عقد اجتماعات عمل ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم اليونانيين للتواصل وبحث فرص العمل المشترك .

وفي ختام المنتدى نظمت الوكالة الجزائرية زيارة ميدانية إلى المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، قصد السماح للوفد اليوناني بالتعرف على قدراتها الصناعية ومجالات نشاطها.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للوفد اليوناني لاكتشاف الفرص والامتيازات الاستثمارية بالجزائر، وكذا التعرف عن قرب على ديناميكية الاستثمار في الجزائر.