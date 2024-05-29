ملتقى “أوسترافا” لألعاب القوى.. الجزائري سجاتي يحقق أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة

فاز العداء الجزائري جمال سجاتي بسباق 800 متر، في تجمع ألعاب القوى، أوسترافا بجمهورية التشيك.

واحتل سجاتي المركز الأول في السباق بزمن قدره 1.43.51 دقيقة، محققا أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة، في سباق 800 متر.

وتقدم العداء الجزائري على منافسه الفرنسي غابريال تويال الذي حقق زمنا قدره1 د 45 ث 79 ج، فيما حلّ السويدي اندرياس كرامر في المركز الثالث بتوقيت 1 د 45 ث و 85 ج.

أما مواطنه علي قواند المشارك في ملتقى أوسترافا، فقد أنهى السباق في المركز التاسع بزمن قدره 1 د 48 ثا و 52 ج.