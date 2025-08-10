-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ملتقى بانسكا بستريكا لألعاب القوى.. تريكي يفوز بمسابقة القفز الثلاثي

عمر سلامي
  • 187
  • 0
ملتقى بانسكا بستريكا لألعاب القوى.. تريكي يفوز بمسابقة القفز الثلاثي
أرشيف
ياسر تريكي

فاز الرياضي الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي بمسابقة القفز الثلاثي في ملتقى تيبوس ” بي تي اس” لألعاب القوى الذي أقيم مساء الجمعة في سلوفاكيا.

وحقق تريكي قفزة بلغب 17.14 متر، في الملتقى الذي يدخل في إطار الجولة القارية الفضية 2025.

وتفوق الجزائري في المسابقة على السعودي سامي باخيت 16,50 متر، والنمساوي إنديوراس كينغلي 16,39 متر.

وقد حقق البطل الجزائري في ملتقى سلوفاكيا ثاني أفضل نتيجة له هذا الموسم بعد قفزة بلغت 17,23 مترا، والتي سجلها في المرحلة العاشرة من الدوري الماسي، التي أقيمت في موناكو في أوائل شهر جويلية الفارط.

مقالات ذات صلة
أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم بمباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي

أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم بمباراة تطبيقية أمام نادي كامبالا سيتي

معنى أن تتمرّغ فوق فراش النّعيم.. ثمّ تُفلس أو تُسجَن

معنى أن تتمرّغ فوق فراش النّعيم.. ثمّ تُفلس أو تُسجَن

فيلود مدربا جديدا لمولودية وهران

فيلود مدربا جديدا لمولودية وهران

الجماهير الأوغندية ساخطة على رئيس اتحاد الكرة بِسبب الجزائر

الجماهير الأوغندية ساخطة على رئيس اتحاد الكرة بِسبب الجزائر

المولودية تتعادل في تونس

المولودية تتعادل في تونس

شبيبة القبائل تتصل بـ “الفاف” وتنتظر رفع العقوبة خلال 48 ساعة

شبيبة القبائل تتصل بـ “الفاف” وتنتظر رفع العقوبة خلال 48 ساعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد