ملتقى بانسكا بستريكا لألعاب القوى.. تريكي يفوز بمسابقة القفز الثلاثي

فاز الرياضي الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي بمسابقة القفز الثلاثي في ملتقى تيبوس ” بي تي اس” لألعاب القوى الذي أقيم مساء الجمعة في سلوفاكيا.

وحقق تريكي قفزة بلغب 17.14 متر، في الملتقى الذي يدخل في إطار الجولة القارية الفضية 2025.

وتفوق الجزائري في المسابقة على السعودي سامي باخيت 16,50 متر، والنمساوي إنديوراس كينغلي 16,39 متر.

وقد حقق البطل الجزائري في ملتقى سلوفاكيا ثاني أفضل نتيجة له هذا الموسم بعد قفزة بلغت 17,23 مترا، والتي سجلها في المرحلة العاشرة من الدوري الماسي، التي أقيمت في موناكو في أوائل شهر جويلية الفارط.