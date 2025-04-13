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رياضة

ملتقى تكويني لفائدة الحكام الشباب

عمر سلامي
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ملتقى تكويني لفائدة الحكام الشباب

ينظم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحادية الدولية للعبة “فيفا”، ندوة “MA FIFA” للمواهب الشابة لفائدة الحكام.

وتنطلق فعاليات هذا الملتقى الأحد وتدوم إلى غاية الخميس 17 أفريل الجاري.

ويشارك في هذا الندوة التكوينية 35 حكما ممن تقل أعمارهم عن 26 عاما، من بينهم ثلاث حكمات، ينشطون حاليا في بطولة ما بين الجهات.

وحسب “الفاف” فإن الدروس النظرية تجرى بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة بتيبازة، على أن تقام الورشات التطبيقية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويشرف على تأطير البرنامج خبراء من “الفيفا”، إلى جانب إطارات من المديرية الوطنية للتحكيم.

وتندرج الندوة ضمن استراتيجية الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرامية إلى تطوير كفاءات الحكام الشباب وإعداد نخبة جديدة مؤهلة على المستوى الوطني.

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