ملتقى حول التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات بالمؤسسات الجزائرية

تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة لونيسي علي، “البليدة 2″، الاثنين، فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ”التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسات الجزائرية في ظل الرقمنة وإدارة التغيير-رهانات التحول التنظيمي وتحديات الاستدامة- بمشاركة نخبة من الباحثين من مختلف الجامعات.

ويعد هذا الملتقى، والذي ينظم بالتعاون مع مخبر التنمية التنظيمية وإدارة الموارد البشرية، وقسم علم الاجتماع والسكان، تحت رئاسة البروفيسور مولاي علي الزهرة، فرصة للمتدخلين لمناقشة التحولات العميقة التي طرأت على مختلف المجالات والمهن في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، والانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، وما رافقها من إعادة تشكيل لبنية الوظائف، إذ لم تعد المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة، قادرة على ضمان استمراريتها وفعاليتها بالاعتماد على الأساليب التقليدية في التسيير، بل أصبحت مطالبة بتبني مقاربات استشرافية قائمة على التوقع والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

وفي السياق، يكتسي طرح موضوع التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسات الجزائرية أهمية علمية وعملية بالغة، خاصة في ظل التحديات التنظيمية، والثقافية، والتقنية التي تواجهها هذه المؤسسات في مسار التحول الرقمي وإدارة التغيير.

وعليه، يهدف هذا الملتقى الوطني إلى فتح فضاء علمي للنقاش والتحليل الأكاديمي، واستعراض التجارب الميدانية، وتبادل الرؤى بين الباحثين والممارسين حول سبل تفعيل التسيير التوقعي كمدخل لتعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

ويركز الملتقى على دراسة واقع وآفاق التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسات الجزائرية في ظل الرقمنة، وإبراز دوره في إدارة التغيير وتحسين أداء الموارد البشرية، مع تقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق.