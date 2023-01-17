ملتقى دولي حول فكر مالك بن نبي بالهند

أعلن مركز دراسات إسلامي مقره بالعاصمة الهندية، نيودلهي، عن تنظيم ملتقى دولي حول فكر النابغة الجزائري مالك بن نبي.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمركز “institute of objective studies” فإن الملتقى سيكون يومي 18 و19 مارس 2023.

ويتطرق المشاركون خلال اليومين الدراسيين لحياة، العلامة الجزائري، رائد النهضة الإسلامية في القرن العشرين، وسابق زمانه.

وفي السياق قال مفكرون إن فكره الذي يعتبر مرجعية أساسية لكبرى الجامعات العالمية، لا زال مثار الاهتمام بالرغم من مرور 50 عاما على وفاته.

نبذة مختصرة عن مالك بن نبي

يذكر أن مالك بن نبي (1905-1973م) من أعلام الفكر الإسلامي في القرن العشرين، ويُمكن اعتباره امتدَادًا لابن خلدون.

تزوج من فرنسية، واختار العيش في فرنسا، ويعد من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نبّهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة.

أيضا، كان أول باحث يُحاول أن يُحدّد أبعاد المشكلة، ويحدد العناصر الأساسية في الإصلاح، ويبعد في البحث عن العوارض.

وكان أول من أودع منهجًا مُحدّدا في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتماع وسنة التاريخ.

أهم مؤلفاته

اتجه لتأليف الكتب عن قضايا العالم الإسلامي واستعراضها بالبحث العلمي ووضع الأسباب والحلول.

ومن أهم الكتب التي ألفها، كتاب الظاهرة القرآنية عام 1946م، وكتاب شروط النهضة في 1948 باللغة الفرنسية وتم ترجمة الكتاب إلى العربية عام 1960.

أيضا، طرح في كتاب شروط النهضة مفهوم القابلية للاستعمار ووجه للعالم الإسلامي عام 1954.

ويعد كتابه “مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي” من أهم المؤلفات العربية في القرن العشرين.

وفاة مالك بن نبي

توفي في أكتوبر 1973 الموافق لعام 1393 هجرية، وتم دفنه في مقبرة سيدي أمحمد بوقبرين بمدينة الجزائر.

أيضا، ترك ثروة فكرية كبيرة، وأوصى بعض المقربين منه بتنظيم ملتقيات لتوعية الأجيال.

كما أمر بفتح مسجد في الجامعة المركزية في خضم الصراعات الفكرية والمذهبية.