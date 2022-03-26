ملتقى دولي لأصدقاء الثورة الجزائرية شهر ماي المقبل

وزير المجاهدين يشيد بدور الإعلاميين الإيطاليين

أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، السبت بالجزائر العاصمة، عن تنظيم ملتقى دولي خاص بأصدقاء الثورة الجزائرية شهر ماي المقبل، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال.

وفي كلمة خلال إشرافه على مراسيم افتتاح أشغال ندوة تاريخية بعنوان “الثورة الجزائرية في الإعلام الإيطالي: الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة الإيطالية نموذجا”، بالمتحف الوطني للمجاهد، أثنى ربيقة على “كل أصدقاء الثورة الجزائرية في كل الدول الشقيقة والصديقة، الذين قدموا للشعب الجزائري دعما ماديا أو معنويا”، معلنا في ذات السياق عن “إقامة ملتقى دولي علمي، أكاديمي وتكريمي خاص بأصدقاء الثورة الجزائرية شهر ماي المقبل، في إطار الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، والذي سيحضره جمع من أصدقاء الثورة وأساتذة مهتمون بتاريخ الجزائر من مختلف ربوع العالم”.

وبخصوص الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954 وكذا سفارة جمهورية إيطاليا بالجزائر، أوضح الوزير أنها تعبر عن “جودة العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا ومتانة الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين، والتي ترمز في مجملها إلى القيم الإنسانية السامية”.

“إن الشراكة الإستراتيجية الثنائية التي تجمع حاليا الجزائر بإيطاليا في شتى المجالات – يضيف الوزير – جاءت من الإرادة القوية التي تحدو الرئيسين، عبد المجيد تبون، وسيرجيو ماتريلا، لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ويعظم مصالحهما المشتركة”.

ونوه الوزير بـ”مساهمة أبناء إيطاليا وخاصة الإعلاميين منهم، في توثيق أحداث الثورة التحريرية ونشر أبعادها وقيمها الإنسانية”، مضيفا بالقول: “على هذا الأساس، بادر رئيس الجمهورية سنة 2021 بمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للصحفيين الإيطاليين، بييرو أنجيلا وبرناردو فالي، عرفانا لما قدماه للجزائر”.

وتم خلال الندوة، عرض ولأول مرة مقتطفات من أشرطة مصورة أصلية لثورة التحرير وثقها إعلاميو مؤسسة الإذاعة والتلفزة الإيطالية، وهو ما وصفه الوزير بـ”العمل غاية في الأهمية وثق لمحطات خالدة من تاريخنا المجيد”، متطلعا إلى “تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا المجال وتوسيعه إلى مؤسسات أخرى في مختلف الدول التي تحوز على أعمال توثيقية مكتوبة مرئية ومسموعة خاصة بالثورة المجيدة”.

من جانبه، كشف السفير الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بوغلييزي، عن “تحضيرات لتوفير كل الوثائق الخاصة بالثورة الجزائرية للجمهور عبر منصة رقمية خاصة بالإذاعة والتلفزة الإيطالية ابتداء من شهر جويلية القادم”، مشيرا إلى أن “هذه الندوة التي تأتي في إطار تخليد ذكرى استقلال الجزائر، مناسبة لتعميق علاقات التعاون الهامة التي تربط الجزائر وإيطاليا”.

خ.م