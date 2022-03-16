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تنظمه جامعة المدية هذا السبت

ملتقى علمي حول تاريخ بوغزول وعرش الزناخرة

ص.ع
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ملتقى علمي حول تاريخ بوغزول وعرش الزناخرة

تحتضن مدينة بوغزول بعد غد السبت الملتقى الوطني الأول تحت عنوان “بوغزول الزناخرة عبر التاريخ” من تنظيم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المدية ومخبر الدراسات المتوسطية عبر العصور، وسيكون الملتقى فرصة لاستعراض جوانب من تاريخ مدينة بوغزول عبر مختلف المراحل التاريخية، وفي هذا السياق يتناول الدكتور جمال سهيل في مداخلته عرش الزناخرة من خلال الدراسات الأكاديمية، أمّا الدكتور أحمد سعودي فيعود إلى البدايات الأولى لاستقرار عرش الزناخرة بمنطقة الأغواط وجبال عمور، فيما يبحث الدكتور حمزة عبد الصمد في صورة عرب الزناخرة في مجلة الشرق الفرنسية.

وهناك العديد من المداخلات التي تتناول تاريخ المدية بشكل عام وجنوب التيطري تحديدا، كمداخلة أحمد فجر التي تتناول جنوب التيطري في دراسات المستشرقين الفرنسيين بالتركيز على بوغزول تحديدا، فيما تتناول الباحثة في التاريخ وعضو المجلس العلمي للمتحف الجهوي للمجاهد بالمدية الأستاذة بهية بلحوث موضوع النشاط الثوري ببوغزول من خلال الشهادات الشفوية للمجاهدين.

ويأتي هذا الملتقى في وقته لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية لمنطقة بوغزول التي تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات الرسمية خاصة بعد إعادة إحياء مشروع المدينة الجديدة التي ينتظر أن تساهم في تحريك عجلة التنمية وتخفف الضغط على المدن الساحلية، لما تتميز به من موقع جغرافي ملائم فضلا على أنها نقطة ربط بين جهات الوطن الأربع.

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