ملتقى لور داخل القاعة.. الجزائري تريكي يحرز المرتبة الثالثة
حلّ العداء الجزائري، ياسر محمد طاهر تريكي في المرتبة الثالثة في مسابقة الوثب الثلاثي، ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى الدولي لور داخل القاعة، بفال دو رويل بفرنسا.
وواجه تريكي منافسة قوية من طرف بطلي العالم في الهواء الطلق وداخل القاعة، تواليا البوركينابي هيغاس فابريس زانغو والكوبي لازارو مارتيناز.
واحتل تريكي المركز الثالث بقفزة قدرها 66.16م، فيما توج زانغو بالمسابقة بقفزة قدرها 15.17م، أمام مارتيناز الذي حلّ في المركز الثاني بقفزة قدرها 16.81م.
العداء 🇩🇿 #تريكي_محمد_طاهر_ياسر يفتتح موسمه بالمركز الثالث 🥉 في الوثب الثلاثي بوثبة قدرت 16 متر و 66 سنتيمتر ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى الدولي لور داخل القاعة ، فال دو رويل بفرنسا ، الجولة القارية الفضية ، الاحد 28 جانفي 2024 :👇https://t.co/NUffBjoEGq
منير دمبري ✍️ pic.twitter.com/9OylCcwqAX
— FAA-Fédération Algérienne d’Athlétisme. (@AlgerienneFaa) January 29, 2024