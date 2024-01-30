-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ملتقى لور داخل القاعة.. الجزائري تريكي يحرز المرتبة الثالثة

عمر سلامي
  • 87
  • 0
ملتقى لور داخل القاعة.. الجزائري تريكي يحرز المرتبة الثالثة
أرشيف
ياسر تريكي

حلّ العداء الجزائري، ياسر محمد طاهر تريكي في المرتبة الثالثة في مسابقة الوثب الثلاثي، ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى الدولي لور داخل القاعة، بفال دو رويل بفرنسا.

وواجه تريكي منافسة قوية من طرف بطلي العالم في الهواء الطلق وداخل القاعة، تواليا البوركينابي هيغاس فابريس زانغو والكوبي لازارو مارتيناز.

واحتل تريكي المركز الثالث بقفزة قدرها 66.16م، فيما توج زانغو بالمسابقة بقفزة قدرها 15.17م، أمام مارتيناز الذي حلّ في المركز الثاني بقفزة قدرها 16.81م.

مقالات ذات صلة
شباب بلوزداد يرتقي إلى المركز الثالث

شباب بلوزداد يرتقي إلى المركز الثالث

لاعبو “الخضر” عادوا إلى أنديتهم وشاركوا باحتشام

لاعبو “الخضر” عادوا إلى أنديتهم وشاركوا باحتشام

الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع

الكونغوليون يُريدون تطهير “الكاف” من قاذورات المغربي لقجع

عطّال يخرج من حسابات نادي نيس

عطّال يخرج من حسابات نادي نيس

هيرفي رينار خليفة “الساحر الأبيض” الذي خطف الأضواء من مدربي أمم إفريقيا

هيرفي رينار خليفة “الساحر الأبيض” الذي خطف الأضواء من مدربي أمم إفريقيا

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

“امنحونا الإمكانيات للتألق في المونديال”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد