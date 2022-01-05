ملتقى متوسطي للرقمنة بمناسبة ألعاب البحر المتوسط بوهران

تنظم وكالة “افيكتيف “، مطلع شهر فيفري المقبل، الطبعة الأولى للملتقى المتوسطي للرقمنة، بمركز المؤتمرات في وهران، تحت رعاية وزير البريد والمواصلات ووزير الرقمنة والإحصائيات والوزير المكلف بالاقتصاد المعرفي والمؤسسات الناشئة.

و يندرج الملتقى في سياق التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران شهر جوان القادم.

وحسب المنظمين، فانه ينتظر أن يجمع “ديجيماكت” كل الطاقات الناشطة في المهن الرقمية لاسيما منتجي الحلول والتطبيقات الرقمية، مراكز البيانات، موردي المعدات، الشركات الناشئة ومطوري التطبيقات ومقدمي خدمات الانترنت مشغلي الهاتف ومنصات الحوسبة السحابية وخدمات انترنت للأشياء والبنوك والتأمينات ” الدفع الالكتروني” والوكالات الرقمية والنوادي العلمية وأيضا تطبيقات الهاتف المحمول والقادرة على إضافة قيمة زائدة لحدث دولي مثل العاب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التحديات التي ترافقه.

ويتضمن المعرض برنامجا غنيا بالنشاطات والمؤتمرات وورشات العمل وحلقات النقاش بين متخصصين جزائريين ودوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبادل الآراء وأفضل الممارسات ومناقشة عمليات التحول الرقمي وشروطها وتحدياتها، كما يشكل ” ديجيماكت” موعدا ثقافيا وإنسانيا عميقا.