-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئاسة الجمهورية تعلن عودة السفير الجزائري إلى باريس
منوعات

ملتقى متوسطي للرقمنة بمناسبة ألعاب البحر المتوسط بوهران

أحمد عليوة
  • 23
  • 0
ملتقى متوسطي للرقمنة بمناسبة ألعاب البحر المتوسط بوهران

تنظم وكالة “افيكتيف “، مطلع شهر فيفري المقبل، الطبعة الأولى للملتقى المتوسطي للرقمنة، بمركز المؤتمرات في وهران، تحت رعاية وزير البريد والمواصلات ووزير الرقمنة والإحصائيات والوزير المكلف بالاقتصاد المعرفي والمؤسسات الناشئة.

و يندرج الملتقى في سياق التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران شهر جوان القادم.

وحسب المنظمين، فانه ينتظر أن يجمع “ديجيماكت” كل الطاقات الناشطة في المهن الرقمية لاسيما منتجي الحلول والتطبيقات الرقمية، مراكز البيانات، موردي المعدات، الشركات الناشئة ومطوري التطبيقات ومقدمي خدمات الانترنت مشغلي الهاتف ومنصات الحوسبة السحابية وخدمات انترنت للأشياء والبنوك والتأمينات ” الدفع الالكتروني” والوكالات الرقمية والنوادي العلمية وأيضا تطبيقات الهاتف المحمول والقادرة على إضافة قيمة زائدة لحدث دولي مثل العاب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التحديات التي ترافقه.

ويتضمن المعرض برنامجا غنيا بالنشاطات والمؤتمرات وورشات العمل وحلقات النقاش بين متخصصين جزائريين ودوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتبادل الآراء وأفضل الممارسات ومناقشة عمليات التحول الرقمي وشروطها وتحدياتها، كما يشكل ” ديجيماكت” موعدا ثقافيا وإنسانيا عميقا.

مقالات ذات صلة
شاب يتنقل من وهران إلى تمنراست على متن دراجة

شاب يتنقل من وهران إلى تمنراست على متن دراجة

رقم مرعب حول الحراقة المفقودين عام 2021

رقم مرعب حول الحراقة المفقودين عام 2021

آخر وصاياه الإكثار من الاستغفار.. وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان

آخر وصاياه الإكثار من الاستغفار.. وفاة عضو “كبار العلماء” الشيخ صالح اللحيدان

جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن عن عرض تكويني للأساتذة

السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن عن عرض تكويني للأساتذة

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد