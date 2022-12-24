-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ملتقى وطني حول الراحل هواري بومدين في ذكرى وفاته

الشروق أونلاين
  • 142
  • 0
ملتقى وطني حول الراحل هواري بومدين في ذكرى وفاته
ح.م
جانب من الاجتماع التحضيري

تحضر وزارة المجاهدين لتنظيم ملتقى وطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين في الذكرى الـ 44 لوفاته بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “.

وأوضح منشور لوزارة المجاهدين، السبت، أن الملتقى يجري تحضيره تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڤة.

وأفاد المنشور أن الوزير العيد ربيقة عقد اجتماعا تنسيقيا بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد وأعضاء المجلسين العلميين للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 والمتحف الوطني للمجاهد.

كما حضر الاجتماع التنسيقي أساتذة وباحثين إلى جانب ممثلي تنظيمات وطنية وكذا إطارات القطاع ومؤسساته تحت الوصاية، ومن المقرر تنظيم  الملتقى يوم 27 ديسمبر 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “.

مقالات ذات صلة
الأجور والعهدة الثانية والوساطة وبريكس.. هذا ما قاله الرئيس تبون

الأجور والعهدة الثانية والوساطة وبريكس.. هذا ما قاله الرئيس تبون

إيتوزا: توقُف الرحلات عبر هذا الخط خلال تظاهرة يوم بدون سيارة

إيتوزا: توقُف الرحلات عبر هذا الخط خلال تظاهرة يوم بدون سيارة

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

 انفجار ثان للغاز بشقة بالجزائر العاصمة يخلف ضحايا

 انفجار ثان للغاز بشقة بالجزائر العاصمة يخلف ضحايا

النّطق بالأحكام في قضية محمد لوكال في 29 ديسمبر

النّطق بالأحكام في قضية محمد لوكال في 29 ديسمبر

قانون مكافحة عصابات الأحياء قلل الجريمة بالمدن

قانون مكافحة عصابات الأحياء قلل الجريمة بالمدن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد