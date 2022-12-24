ملتقى وطني حول الراحل هواري بومدين في ذكرى وفاته

تحضر وزارة المجاهدين لتنظيم ملتقى وطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين في الذكرى الـ 44 لوفاته بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “.

وأوضح منشور لوزارة المجاهدين، السبت، أن الملتقى يجري تحضيره تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڤة.

وأفاد المنشور أن الوزير العيد ربيقة عقد اجتماعا تنسيقيا بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد وأعضاء المجلسين العلميين للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 والمتحف الوطني للمجاهد.

كما حضر الاجتماع التنسيقي أساتذة وباحثين إلى جانب ممثلي تنظيمات وطنية وكذا إطارات القطاع ومؤسساته تحت الوصاية، ومن المقرر تنظيم الملتقى يوم 27 ديسمبر 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “.