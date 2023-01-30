ملتقى وطني حول السرطان بقصر المعارض في هذا التاريخ

أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك عن تنظيم ملتقى وطني حول السرطان بقصر المعارض الدولي، أيام 2، 3، 4، فيفري 2023.

ويشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، على افتتاح صالون الإعلام حول السرطان في طبعته السادسة “SICAN 2023” يوم 2 فيفري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان، حسب بيان وزارة الصحة.

هذا الصالون تنظمه وزارة الصحة بالتنسيق مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان، تحت شعار “من أجل مستقبل بدون سرطان يجب العمل الآن، يجب العمل الآن”.

يذكر أن هذا الشعار تبنته الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتحالف العالمي للسرطان لهذا العام.

والصالون عبارة عن ملتقى يجمع مهنيي الصحة حول موضوع السرطان والمواطنين ويتميز بخاصية المقاربة الجوارية وتبادل المعلومات، ومن أهم اهدافه:

– عرض الملامح الوبائية للسرطان في الجزائر.

– التأكيد على ضرورة إعلام وتحسيس المواطنين حول أنواع السرطان، سيما السرطانات المنتشرة.

– تسليط الضوء على دور الوقاية والحفاظ على الصحة من خلال تطوير وسائل الوقاية من السرطان ومكافحة عوامل الخطر، من خلال إشراك جميع المتدخّلين، سيما المجتمع المدني في إطار المقاربة الجوارية.

وتتخلل الصالون محاضرات وورشات متخصصة بالإضافة إلى عدّة أنشطة تمتد على مدار 3 أيام.

كما ستشهد هذه الطبعة الـ 6 عددا من المستجدات، كالرقمنة والمسؤولية البيئية ومحاضرات عن طريق التحاضر عن بعد.

بالإضافة إلى أنشطة جديدة على غرار مقهى الصالون، وهو فضاء للتفكير والنقاش، وجناح علمي يضم العديد من الفضاءات تحتوي مواضيع وأنشطة مختلفة.