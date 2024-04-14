ملثمون يستولون على أربعة ملايير من مصنع بوهران

تم توقيفهم واسترجاع جزء من المال المسروق

تعرض مصنع تدوير الحديد الكائن مقره بالمنطقة الصناعية طافراوي بولاية وهران، مؤخرا، إلى عملية سطو، استهدفت مبلغا معتبرا من المال تمت سرقته من العملتين الوطنية والأجنبية، وهو يقدّر تحديدا بأربعة ملايير و300 مليون سنتيم وفق القيمة المعلن عنها للمسروقات من قبل إدارة المصنع سالف الذكر، ليتم بعد التحقيق في القضية، توقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع أقل من نصف المبلغ المسروق.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لـ”الشروق”، فإن الإطاحة بعناصر تلك الشبكة الإجرامية تمت في عملية نوعية قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بطفراوي، عن طريق استغلال التكنولوجيات الحديثة في الكشف عن هويات الفاعلين الذين نفذوا جريمتهم ملثمي الوجوه، وذلك على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لذات الجهاز ببوشاوي، بحيث أشير إلى أن هذا التحرك الأمني تم بناء على شكوى كانت قد وردت إلى ذات المصالح مباشرة بعد التفطن للحادثة، مفادها تسلل عصابة إلى مبنى إدارة مصنع تدوير الحديد بطافراوي، وتمكّنها من سرقة خزانة المال من داخله والفرار بها غانمة بأكثر من أربعة ملايير سنتيم على متن وسيلة نقل، لكن احترافية المحققين عجّلت بالاعتماد على التقنيات المتطورة المسخرة في مكافحة الجرائم الخطيرة، والتي مكّنت من الكشف عن هويات المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم، ليتم بعد وضع خطة محكمة التنفيذ توقيفهم تباعا، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، مع استعادة المبلغ المتبقي من المال المسروق، وقدره مليار و878 مليون سنتيم من العملة الوطنية، إلى جانب مبلغ آخر من العملة الأجنبية بقيمة 2150 أورو، كما تم في ذات العملية حجز سيارة سياحية اتضح أنها اقتنيت بعد الواقعة بفترة وجيزة، ودفع ثمنها من نصيب أحد المتهمين الذي حاز عليه من عائدات السرقة، فيما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية بخصوص ملف قضية الحال، تقديم كافة المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات حول جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوافر أكثر من ظرف.