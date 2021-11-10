ملزي وأويحيى وسلال مجددا أمام القضاء يوم 14 نوفمبر

برمج مجلس قضاء الجزائر ،يوم 14 نوفمبر الجاري المحاكمة الثانية للمدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” السابق حميد ملزي والوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة.

وقد أدان القطب الجزائي الإقتصادي والمالي لسيدي أمحمد في 27 سبتمبر المنصرم، الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة ، وخمس سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، فيما أدان المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة، فيما حكم بعقوبة سنتين حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق أولاده الثلاثة ملزي مولود، أحمد، سليم ، مع مصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية .

كما تم الحكم بعام حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة في حق المتهم ملزي وليد وعامين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ و500 ألف كغرامة نافذة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش وكذاالمدير العام السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف كغرامة نافذة.

أما المدير العام السابق لإقامة “جنان الميثاق” شريط فؤاد فتم الحكم عليه بعام حبسا موقوف النفاذ و200 ألف كغرامة عن جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وبراءته من باقي التهم.

وتراوحت عقوبات باقي المتهمين ما بين 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ والبراءة، كما تم الحكم بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع الحرمان من الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات للشركات الخاصة بآل ملزي المتابعة كشخص معنوي.