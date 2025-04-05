“ملطخون بدماء أطفال غزة”.. مهندسة مغربية تثور ضد شركة مايكروسوفت (فيديو)

اتهمت مهندسة مغربية موظفة في مايكروسوفت، الشركة بدعم الإبادة الصهيونية في غزة، مقاطعة كلمة الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان خلال احتفالية للشركة.

وقالت المهندسة ابتهال أبو السعد لسليمان: “عار عليك.. أيديكم ملطخة بدماء أطفال غزة.. كيف تجرؤون على الاحتفال بينما مايكروسوفت تقتل الأطفال؟”.

كما طالبته بوقف استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة لدعم الإبادة الجماعية.

Hero ( Ebtihal Aboul Saad )

برّأت نفسها أمام الله. دي إبتهال أبو السعد

مبرمجة في مايكروسوفت طلعت على مسرح

احتفال الشركة بمرور 50 سنة على تأسيسها

واتهمت مصطفى سليمان، مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت Microsoft AI، بإن ايديه ملو.ثة بالد.م وكل إدارة مايكروسوفت وكل الشركة… pic.twitter.com/HwwU7dEDGr — Mo’men Megdadi | مؤمن مقدادي (@MoMegdadi) April 4, 2025

وبعدها غادرت ابتهال الاحتفال و أرسلت أبو سعد بريدًا إلكترونيًا إلى آلاف موظفي مايكروسوفت، تشرح فيه أسباب احتجاجها، مشيرةً إلى أن الشركة تحاول قمع أي معارضة داخلية ضد دعمها للاحتلال الصهيوني.

وأكدت في رسالتها أنها تعمل مهندسة برمجيات في مايكروسوفت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنها قررت اتخاذ هذا الموقف بعد معرفتها بدور شركتها في “إبادة شعبها في فلسطين”.

كما أشارت إلى تعرض الموظفين العرب والمسلمين في مايكروسوفت للترهيب والمضايقة بسبب محاولاتهم التعبير عن مواقفهم.

وأضافت: “نحن نشهد إبادة جماعية.. لقد رأيتُ معاناةً لا توصف نتيجة انتهاكات الصهاينة الجسيمة لحقوق الإنسان، من قصف عشوائي واستهداف المستشفيات والمدارس، في ظل استمرار نظام الفصل العنصري”.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن دورها في النزاعات العسكرية، وسط دعوات متزايدة للشفافية حول علاقتها بالمؤسسات العسكرية والحكومات المتورطة في الصراعات.