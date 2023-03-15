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رياضة

ملعبا براقي ووهران جاهزان للمقابلات الدولية على مستوى الأندية

علي بهلولي
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ملعبا براقي ووهران جاهزان للمقابلات الدولية على مستوى الأندية
ملعب "ميلود هدفي" بِوهران هذه الأيّام.

سيكون ملعبا “نيلسون مانديلا” بِبراقي و”ميلود هدفي” بِوهران مسرحَين للمنافسات الدولية للأندية، في الأيّام القليلة المقبلة.

وبعد انتهاء فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في الـ 4 من فيفري الماضي، أُدخلت تحسينات على المنشأتَين الرياضيتَين العالميتَين الوارد ذكرهما أعلاه، سواء على مستوى الملاعب أو مراكز التدريب أو مرافق أخرى.

ويُمكن للأندية الجزائرية خوض المنافسات الدولية بِملعبَي براقي ووهران في الأيّام القليلة المُقبلة. يقول أحدث بيان لِاتحاد الكرة الجزائري.

ومعلوم أن أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة تخوض هذه الأيّام منافستَي رابطة أبطال إفريقيا و”الكاف”. ويُشارك فريق شبيبة الساورة في كأس العرب للأندية البطلة.

ويتبارى فريق “نسور” بشار مع ضيفه نادي الكويت الكويتي بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران مساء الثلاثاء المُقبل، بِرسم إياب الدور الأوّل لِمسابقة الكأس العربية.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي (الصورة الأولى المُدرجة أدناه) سهرة الـ 23 من مارس الحالي، مباراة المنتخب الوطني الجزائري والزّائر فريق النيجر، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. فيما لا يُستبعد أن يستقبل هذالا الميدان المواجهات الدولية للأندية انطلاقا من محطّة ربع النهائي شهر أفريل المقبل.

وفي سياق ذي صلة، يوجد ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة (الصورة الثانية المُدرجة أدناه) في أبهى حلّة، لِاحتضان مباراة المنتخب الوطني الأولمبي وضيفه الغاني سهرة الـ 24 من مارس الحالي، ضمن إطار ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وفضلا عن هذه الملاعب، أجرت “الفاف” ترميمات على ميادين التدريب للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، واستعادت ألقها (الصورة الثالثة والأخيرة المُدرجة أدناه). بعد أن أسندت المهمّة إلى الشركة الجزائرية المختصّة “ناتورال غراس أفريكا”.

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