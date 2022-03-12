ملعب البليدة جاهز لِاحتضان مواجهة الجزائر والكاميرون

بدت أرضية ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، السبت، في أبهى حلّة. قبل 17 يوما من احتضانها مباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الكاميروني.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم إياب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ورغم التساقط الغزير للأمطار هذه الأيّام على عديد مناطق الوطن، بينها ولايات الوسط وسهل “متيجة”، إلّا أن بساط ملعب البليدة احتفظ بِألقه.

وكلّف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم في تاريخ سابق مختصّين في شقّ الصّيانة، من أجل تهيئة ملعب البليدة للمباراة الحاسمة أمام الكاميرون.