-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
ملعب الدويرة
باقي بوخالفة
2022/06/19
56
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية: إلغاء 3 رحلات انطلاقاً من مطار ليون بفرنسا
هذه رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد
هذه أولويات المسؤول الجديد عن مجمع تسيير موانئ الجزائر
تقدير استراتيجي لـ”الناتو” متوجس من ورقة الغاز الجزائري
لا حلّ للأزمة بين الجزائر وإسبانيا في وجود سانشيز
11 يوما لتصحيح أوراق إجابات “البكالوريا”
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أنبوب الغاز الجزائري النيجيري: اجتماع ثلاثي لتسريع المشروع
2022/06/19
تنبيه حول تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات
2022/06/19
موريتانيا تُخرج معاهدة صداقة مع إسبانيا ظلت 14 سنة في الرفوف
2022/06/19
إسبانيا “تقاطع” مناورات الأسد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي
2022/06/17
حفيظ دراجي: إشاعات اتصال الجزائر بحاليلوزيتش “كلام فارغ” لتبرير إقالته
2022/06/18
الرأي
المزيد
هل يمكن تعميم اللغة الأمازيغيّة؟
عبد الحميد عثماني
2022/06/19
الشيخ نحناح.. الجزائر المنشودة والمعادلة المفقودة
ناصر حمدادوش
2022/06/19
الذبيح الصاعد
محمد الهادي الحسني
2022/06/19
إطلالة على الحاجة صبحية يونس
2022/06/19
هكذا ساهم سكان قرية بني حافظ ببني ورتيلان في الثورة
2022/06/19