ملعب براقي.. تاريخ التدشين ومباراة الافتتاح

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الجمعة، عن تاريخ تدشين الملعب الجديد بِبلدية براقي بِالعاصمة.

وكانت أشغال ملعب براقي قد انتهت في تاريخ سابق، وبقيت السلطات المعنية تنتظر التدشين، الذي حُدّد له تاريخ الـ 17 من ديسمبر الحالي على الساعة الثامنة ليلا.

وَسَيُقصُّ شريطُ افتتاح هذه المنشاة الرياضية الفخمة والعصرية، بِتنظيم مباراة ودّية بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره السنيغالي.

وقبل ذلك بِثلاثة أيّام وفي التوقيت ذاته، يخوض رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مباراة أولى تحضيرية، أمام نظرائهم من موريتانيا. بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وقالت هيئة الرئيس جهيد زفيزف إن مباراة ميدان براقي ستُجرى بِمدرجات شاغرة، بِطلب من التقني بوقرة.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.