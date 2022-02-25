ملعب براقي سيكون جاهزا لاحتضان مباريات “الشان”

قام وزير السكن والعمران والمدية محمد بلعريبي، الخميس بزيارة مفاجئة إلى ملعب براقي، الذي سيكون من بين الملاعب التي ستحضن مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 بالجزائر..

وكان للوزير بلعريبي خلال تواجده بملعب براقي حديث مع وفد تابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم ، تنقل من أجل معاينة الملعب تحسبا لـ”الشان”، أين وعدهم الوزير بتسليم الملعب في الآجال المحددة.

وقدم الوزير بلعريبي خلال زيارته للملعب تعليمات صارمة بضرورة البدء في تهيئة المحيط المحاذي للطريق السيار مع وضع 03 ورشات عمل منفردة لمباشرة العمل بشكل جدي وطيلة 12 ساعة يوميا، مع تخصيص وسائل مادية وبشرية منفصلة لكل ورشة، مع رفع جميع الآلات والمعدات وآلات صناعة الخرسانة في محيط المشروع.

وأضاف بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أن الوزير تفقد أروقة الملعب التي عرفت تقدما في الأشغال، لاسيما أرضية الملعب الأساسية التي بلغت نسبة انجازها 70%، بالإضافة إلى الشاشتين العملاقتين، حيث ألح على مباشرة تركيبهما ووضع السياج المحيط بالمدرجات.

واشارت وزارة السكن في بيانها، إلى أن كافة العراقيل الإدارية والمالية التي تربط مؤسسة الإنجاز بصاحب المشروع قد تم تسويتها ورفعها لاسيما تسديد جميع الفواتير التي كانت عالقة، مع الرفع الآني للفواتير المستقبلية ليتم تسديدها مباشرة بعد التحقق من مطابقتها مع الأشغال وفق القوانين المعمول بها.