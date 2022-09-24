ملعب براقي سيكون نقطة بداية ونهاية “شان” 2023

سيحتضن ملعب براقي بِالعاصمة، أفضل مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وتُنظّم الجزائر هذه المنافسة في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين.

وبرمجت لجنة تنظيم “شان” 2023 بِملعب براقي مقابلة الافتتاح وأيضا المباراة النهائية، كما جاء، الأحد، على لسان المسؤول رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم هذه المنافسة، في تصريحات للصحافيين بِوهران، المدينة التي زارها رفقة بعثة “الكاف”، بِاعتبارها إحدى مسارح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ومعلوم أن ملعب براقي المعشوشب طبيعيا والذي يتّسع لِنحو 40 ألف متفرّج، اقترب من مرحلة التدشين، بعد أن بلغت الأشغال شوطها الأخير.

ووفقا لِرشيد أوكالي، فإن هيئته أبدت ارتياحا كبيرا بِخصوص التحضيرات الجارية لِاحتضان “شان” 2023، بِمدن عنابة وقسنطينة والعاصمة وهران. ورغم تسجيل بعض الملاحظات السلبية، إلّا أن هذا المسؤول هوّن من الأمر، وقال إن المُنظّمين التزموا بِتحييد كلّ العراقيل، من أجل إنجاح هذه التظاهرة الكروية القارية، مثلما كان الشأن مع ألعاب البحر المتوسط بِعاصمة الغرب الجزائري في الصيف الماضي.