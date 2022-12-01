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رياضة

ملعب براقي قد يُدشَّن بِتنظيم هذه المباراة

علي بهلولي
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ملعب براقي قد يُدشَّن بِتنظيم هذه المباراة
ح.م
ملعب براقي

يخوض المنتخب الوطني المحلّي الجزائري مقابلتَين ودّيتَين، أمام نظيرَيه من موريتانيا والسنيغال.

وتُجرى المواجهتان في الـ 14 من ديسمبر الحالي أمام موريتانيا، وبعد ثلاثة أيّام من ذلك أمام السنيغال.

ويدخل رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة في تربّص بِالجزائر انطلاقا من الـ 11 من ديسمبر الحالي، ويدوم إلى غاية الـ 17 من الشهر ذاته.

ويُفترض أن يُقام اللقاءان إمّا بِملعب براقي أو وهران أو قسنطينة أو عنابة، حيث ما زالت “الفاف” لم تتّخذ بعد قرارا نهائيا بِهذا الشّأن. كما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.

وإذا استقرّت هيئة الرئيس جهيد زفيزف على ميدان براقي ولو بِاحتضان مباراة واحدة، فإن هذه المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية ستكون على موعد مع التدشين.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 والـ 4 من فيفري 2023. عِلما أن الملاعب الأربعة المُشار إليها أعلاه هي مسرح هذه المنافسة.

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