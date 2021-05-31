ملعب تشاكر جاهز لاحتضان مباراتي موريتانيا ومالي

تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذين الموعدين

أكد مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة سعيد حقاص أن ملعب “مصطفى تشاكر” سيكون جاهزا لاحتضان مقابلتي الفريق الوطني لكرة القدم الوديتين اللتين ستجمعانه مع كل من فريقي موريتانيا ومالي في 3 و6 جوان المقبل على التوالي.

وأكد السيد حقاص أن ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” سيكون جاهزا لاحتضان هاتين المباراتين الوديتين وذلك بعدما شارفت نسبة تقدم الأشغال به 95% لافتا إلى أنه “لم يتبق من الأشغال إلا اللمسات الأخيرة”. وأضاف أنه تم استكمال الأشغال المتعلقة بتزيين وتنظيف مختلف مرافق الملعب على غرار المنصة الشرفية وغرف تغيير ملابس اللاعبين، فضلا عن استكمال أشغال الانارة وأرضية الملعب التي هي في حالة “جيدة” ، يقول السيد حقاص.

من جهته أكد مسؤول تنظيم مباريات الفريق الوطني عبد الحفيظ فرقاني أنه تم استكمال كافة التحضيرات المتعلقة بالبروتوكول الصحي الخاص بوباء كورونا، حيث تم تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذين الموعدين الكرويين.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ضد نظيره الموريتاني يوم 3 جوان القادم بملعب “مصطفى تشاكر” ابتداء من الساعة 20.45 وكذا ضد منتخب مالي في 6 جوان (نفس التوقيت)، وذلك تحضيرا لانطلاق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 الذي تم تأجيله لسبتمبر المقبل.

وسيدخل المنتخب الجزائري المصنف في المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر باستقبال أولا جيبوتي قبل التنقل إلى بوركينافاسو.

للتذكير، استفاد ملعب “مصطفى تشاكر” من عملية استعجالية رصد لها غلاف مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم، لتهيئته وفق المعايير الدولية المحددة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ومست هذه العملية إعادة تعشيب أرضيته بالعشب الطبيعي تحت إشراف إطارات وطنية وكذا تهيئة غرف تغيير ملابس اللاعبين وفق ما يتطابق ولوائح الاتحادية الدولية إلى جانب إعادة تغطية المنصة الشرفية وكذا المكان المخصص للتغطية الإعلامية وقاعة المحاضرات المخصصة لإجراء الندوات.