ملعب “حسين آيت أحمد” جاهز لاحتضان مباراة الجزائر – أوغندا

مقررة يوم 14 أكتوبر القادم على الساعة الخامسة مساء

قام الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد الخميس، بزيارة إلى ملعب “المجاهد حسين آيت أحمد” للوقوف على مدى جاهزيته لاحتضان مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الأوغندي والمقررة يوم 14 أكتوبر القادم.

في إطار التحضيرات لمباراة الجزائر – أوغندا، برسم اليوم العاشر والأخير من تصفيات كأس العالم 2026، المقررة يوم 14 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة مساء بملعب “حسين آيت أحمد”، استقبل والي ولاية تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، عصر الخميس، وفدا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة أمينه العام، السيد نذير بوزناد، بمقر الولاية.

وترأس الوالي هذا الاجتماع التنسيقي، بحضور مدير الشباب والرياضة بالولاية، عزيز طاهر، وممثلين عن الأجهزة الأمنية. وركزت المناقشات بشكل رئيسي على الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية المتعلقة بسير المباراة في ظروف جيدة.

وعقب الاجتماع، توجه وفد “الفاف” إلى ملعب “حسين آيت أحمد” لعقد اجتماع تنسيقي ثانٍ مع مسؤولي الملعب لضمان اكتمال جميع الترتيبات اللازمة للمباراة.

وأعرب الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية. وأشاد بالتزام السلطات المحلية وجهودها الحثيثة لضمان تنظيم مثالي، على غرار المباريات السابقة التي خاضها المنتخب الوطني على هذا الملعب.

وكان الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم قد زار الثلاثاء الماضي ملعب “ميلود هدفي” بوهران الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره الصومالي، يوم الخميس 9 أكتوبر القادم، بداية من الساعة الخامسة والنصف برسم الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، وتلقى كل الضمانات من أجل أن تكون كل الظروف مهيأة لتجرى المقابلة في أحسن الظروف، خاصة وأن الفوز في مباراة الصومال يعني التأهل الرسمي لنهائيات المونديال.

وقبل الجولة التاسعة وما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال المقرر تنظيمه في ثلاث دول: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، يتصدر “الخضر” ترتيب مجموعتهم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيهم أوغندا (منافسهم الأخير في التصفيات) والموزمبيق. وسيتأهل صاحب المركز الأول فقط مباشرة إلى العرس الكروي العالمي.