ملعب حملاوي بقسنطينة جاهز لاحتضان جزء من مباريات “كان 2023”

استفاد من عمليتي تهيئة داخلية وخارجية

اكتسى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة حلة جديدة بعد أن استفاد من عمليتي تهيئة داخلية وخارجية وتجهيز استعدادا لاحتضان جزء من منافسات كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 17 سنة، المزمع تنظيمها بالجزائر في الفترة الممتدة بين 29 أفريل الجاري و19 ماي المقبل، حسب ما علم من المدير المحلي للشباب والرياضة.

واستنادا للسيد السعيد حقاص، فقد تمت إعادة تغليف جدران المحيط الداخلي والخارجي للملعب بالشعار الرسمي لهذه البطولة القارية إضافة إلى القيام بعمليات تنظيف شاملة وكذا المراقبة التقنية لمعدات الإنارة والصوت والكهرباء والإنترنت وكذا تركيب العتاد الخاص بحكم الفيديو المساعد والتذكرة الإلكترونية.و أكد نفس المسؤول أن أرضية الميدان قد خضعت لعدة عمليات صيانة وهي حاليا على أحسن حال.

كما أفاد بأن اللجنة الأمنية الولائية ستقوم يوم غد الأربعاء بزيارة ميدانية للملعب من أجل مباشرة الإجراءات الاحترازية لتأمين دخول وخروج اللاعبين والوفود الأجنبية وكذا المناصرين وفقا للمخطط الأمني الذي سيتم إعداده بالتنسيق مع مختلف المصالح.

كما سيتم تنظيم اجتماعات دورية للجنة التنظيم المحلية التي تضم عدة مسؤولين من قطاعات الصحة، النقل، السياحة والصناعة التقليدية والحماية المدنية والأمن الولائي والدرك الوطني يترأسها والي قسنطينة عبد الخالق صيودة وذلك من أجل الوقوف على كافة الترتيبات اللازمة المتعلقة بتوفير كل الظروف والوسائل الضرورية لإنجاح هذا الموعد الكروي، بحسب ما تم إيضاحه.تجدر الإشارة إلى أن مباريات كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 17 سنة التي ستقام بالجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي 2023 ستجرى في ملاعب بكل من الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة.و ستعرف ذات المنافسة مشاركة 12 منتخبا، حيث سيحتضن ملعب الشهيد حملاوي مباريات منتخبات كل من نيجيريا وزامبيا والمغرب وجنوب إفريقيا.