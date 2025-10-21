ملعب سيدي بلعباس بِمواصفات عالمية

أعلن وزير الرياضة وليد صادي، الثلاثاء، عن رفع جميع التحفظات الإدارية المتعلقة بإعادة تأهيل ملعب “24 فيفري 1956” بولاية سيدي بلعباس، ليصبح هذا المرفق مركزا رياضيا متميزا، قادرا على استضافة فعاليات رياضية كبرى.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية سيدي بلعباس، صرّح الوزير بأن “الملف الإداري لإعادة تأهيل هذا الملعب قد اكتمل، مما سيسمح بتجاوز التأخير واستئناف الأشغال بوتيرة متسارعة”.

وأضاف أن هذا الملعب، الذي وصفه بـ”جوهرة رياضية في غرب البلاد”، سيُعاد تطويره وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا على “ضرورة تسريع وتيرة الأشغال لإنجازه في أسرع وقت ممكن”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير صادي عن تخصيص مبلغ إضافي، ضمن الشريحة الثانية من الميزانية، لإعادة الاعتبار لهذه البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الرياضية في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر، أن ملعب ولاية سيدي بلعباس دُشّن في جوان 1981، وكان مكسوّا ببساط طبيعي، واحتضن عديد المقابلات الهامة، أبرزها اللقاء الودي في جانفي من عام 1986، بين المنتخب الوطني الجزائري ونادي آيندهوفن الهولندي بِنجمه وصانع الألعاب وصاحب جائزة “الكرة الذهبية 1987 رود خوليث. قبل أن تتدهور وضعيته، ويتحوّل عشبه الطبيعي إلى بساط اصطناعي.