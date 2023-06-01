ملعب عالمي آخر في قسنطينة

تُحظى ولاية قسنطينة بِملعب ذي مواصفات عالمية، سيُنجز في المستقبل القريب.

جاء ذلك، الخميس، على لسان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، في جلسة الرّد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني.

وكان النّائب البرلماني محمد بوكرو من كتلة الأحرار، وراء هذا السؤال.

وأوضح الوزير حمّاد أن السلطات العليا للبلاد، رفعت التجميد عن مشروع تشييد ملعب فخم وعصري بِمدينة “الجسور المُعلّقة”. بعد أن سُجّل سنة 2007.

وأضاف أن الملعب الجديد سيُبنى في شكل مركب رياضي، مع حيازة مدرجات ميدان كرة القدم طاقة استيعابية تُقدّر بـ 50 ألف مُتفرّج.

وتابع وزير الشباب الرياضة يقول إن ملعب قسنطينة سيُنجز، استنادا إلى أولويات المُخطّط الوطني للاستثمار.

واختتم الوزير عبد الرحمان حمّاد، قائلا إنه يلتزم بِتجسيد هذا المشروع في أقرب تاريخ مُمكن.

وهكذا سيلتحق ميدان قسنطينة الجديد بِقافلة الملاعب الأخرى العالمية، المُشيّدة أو في طور الإنجاز بِوهران وبراقي والدويرة وتيزي وزو وسطيف وبشار وورقلة.

للإشارة، فإن ولاية قسنطينة تتوفّر على عدّة ملاعب، أفضلها ميدان “محمد حملاوي”، الذي شهد تأهّل المنتخب الوطني لِأوّل مرّة إلى كأس العالم، نسخة إسبانيا 1982، وتحديدا المباراة التصفوية الأخيرة ضد الزّائر النيجيري، وإيّاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا (بِالصّيغة القديمة/ كأس إفريقيا للأندية البطلة) عام 1988، بين وفاق سطيف وضيفه نادي إيوانوانيو النيجيري، وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين رفقة منافسة الأشبال مطلع العام الحالي، فضلا عن منافسات أخرى.