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رياضة

ملعب فخم وعصري بِبجاية

علي بهلولي
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ملعب فخم وعصري بِبجاية
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ملعب "الوحدة المغاربية" بِبجاية.

تستفيد ولاية بجاية من ملعب جديد فخم وعصري، سيُشرع في تشييده في المستقبل القريب.

جاء ذلك على لسان والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، في أحدث ظهور إعلامي له عبر أمواج إذاعة “الصّومام”.

وأوضح الوالي كربوش أن السلطات العليا للبلاد رفعت التجميد، وأعطت الضّوء الأخضر بِالشروع في أولى خطوات تشييد هذه المنشأة الرياضية.

وأضاف أن الملعب خُطّط له أن يتّسع لـ 30 ألف مُتفرّج، على أن يُشيّد بِدائرة بجاية.

للإشارة، فإن ولاية بجاية استفادت من ملعب معشوشب طبيعيا عام 1987، بِاسم “الوحدة المغاربية”، لكن سرعان ما تدهور البساط، قبل أن يُستبدل بِالعشب الاصطناعي.

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