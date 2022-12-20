ملعب قسنطينة يُعاد افتتاحه مُؤقّتا بِتنظيم هذه المباراة

يعود ملعب "محمد حملاوي"بِقسنطينة مُؤقّتا إلى استضافة مقابلات البطولة الوطنية، بعد أن أُغلقت أبوابه للترميم في مطلع العام الحالي. وخضع ملعب مدينة "الجسور المعلّقة" لِعملية ترميم كبيرة، تمثّلت في وضع بساط طبيعي جديد، وتنصيب المقاعد في المدرجات، والسبّورة الإلكترونية، وإعادة تجهيز غرف حفظ الملابس، ومراكز التدريب، ومرافق أخرى. استعدادا لِاحتضان مقابلات من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

يعود ملعب “محمد حملاوي”بِقسنطينة مُؤقّتا إلى استضافة مقابلات البطولة الوطنية، بعد أن أُغلقت أبوابه للترميم في مطلع العام الحالي.

وخضع ملعب مدينة “الجسور المعلّقة” لِعملية ترميم كبيرة، تمثّلت في وضع بساط طبيعي جديد، وتنصيب المقاعد في المدرجات، والسبّورة الإلكترونية، وإعادة تجهيز غرف حفظ الملابس، ومراكز التدريب، ومرافق أخرى. استعدادا لِاحتضان مقابلات من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

واحتضن هذا الميدان – بِصفة تجريبية وبِمدرجات شاغرة – في أواخر سبتمبر الماضي، المباراة الودّية بين المنتخب الوطني المحلّي وأكابر نيجيريا.

وهكذا سيكون ملعب “محمد حملاوي” مسرحا لِمباراة ناديَي مولودية قسنطينة والضيف اتحاد الحراش، المُبرمجة بِرسم الجولة الـ 13 من عمر بطولة القسم الثاني، في الأيّام القليلة المقبلة. عِلما أن المنافسة شهدت إقامة 11 جولة لِحدّ الآن.

وعلى العكس من ذلك، رفضت “الفاف” منح ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة الضّوء الأخضر، لِاحتضان مباراة الاتحاد المحلّي والزّائر شباب باتنة، المُقرّر تنظيمها مساء السبت المقبل، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر بطولة القسم الثاني.

وتقرّر إجراء هذه المواجهة بِملعب “يوسف بن علي” بِبلدية برّحال التابعة لِولاية عنابة.

وخضع ميدان عنابة بِدوره لِعملية ترميم منذ مطلع العام الحالي، واحتضن في الأيّام القليلة الماضية مقابلتَين ودّيتَين للمنتخب الوطني المحلّي أمام نظيرَيه موريتانيا والسنيغال.

ويبقى القرار مُؤقّتا بِخصوص ملعبَي قسنطينة وعنابة، ذلك أن اتحاد الكرة الجزائري لجأ إلى عملية “التجريب” فقط، استعدادا لـ “شان” 2023، وليس لِإعادة افتتاح المنشأتَين الرياضيتَين لِاحتضان مقابلات البطولة الوطنية.