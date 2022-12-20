-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ملعب قسنطينة يُعاد افتتاحه مُؤقّتا بِتنظيم هذه المباراة

علي بهلولي
  • 269
  • 0
ملعب قسنطينة يُعاد افتتاحه مُؤقّتا بِتنظيم هذه المباراة
ح.م
يعود ملعب "محمد حملاوي"بِقسنطينة مُؤقّتا إلى استضافة مقابلات البطولة الوطنية، بعد أن أُغلقت أبوابه للترميم في مطلع العام الحالي. وخضع ملعب مدينة "الجسور المعلّقة" لِعملية ترميم كبيرة، تمثّلت في وضع بساط طبيعي جديد، وتنصيب المقاعد في المدرجات، والسبّورة الإلكترونية، وإعادة تجهيز غرف حفظ الملابس، ومراكز التدريب، ومرافق أخرى. استعدادا لِاحتضان مقابلات من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

يعود ملعب “محمد حملاوي”بِقسنطينة مُؤقّتا إلى استضافة مقابلات البطولة الوطنية، بعد أن أُغلقت أبوابه للترميم في مطلع العام الحالي.

وخضع ملعب مدينة “الجسور المعلّقة” لِعملية ترميم كبيرة، تمثّلت في وضع بساط طبيعي جديد، وتنصيب المقاعد في المدرجات، والسبّورة الإلكترونية، وإعادة تجهيز غرف حفظ الملابس، ومراكز التدريب، ومرافق أخرى. استعدادا لِاحتضان مقابلات من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

واحتضن هذا الميدان – بِصفة تجريبية وبِمدرجات شاغرة – في أواخر سبتمبر الماضي، المباراة الودّية بين المنتخب الوطني المحلّي وأكابر نيجيريا.

وهكذا سيكون ملعب “محمد حملاوي” مسرحا لِمباراة ناديَي مولودية قسنطينة والضيف اتحاد الحراش، المُبرمجة بِرسم الجولة الـ 13 من عمر بطولة القسم الثاني، في الأيّام القليلة المقبلة. عِلما أن المنافسة شهدت إقامة 11 جولة لِحدّ الآن.

وعلى العكس من ذلك، رفضت “الفاف” منح ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة الضّوء الأخضر، لِاحتضان مباراة الاتحاد المحلّي والزّائر شباب باتنة، المُقرّر تنظيمها مساء السبت المقبل، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر بطولة القسم الثاني.

وتقرّر إجراء هذه المواجهة بِملعب “يوسف بن علي” بِبلدية برّحال التابعة لِولاية عنابة.

وخضع ميدان عنابة بِدوره لِعملية ترميم منذ مطلع العام الحالي، واحتضن في الأيّام القليلة الماضية مقابلتَين ودّيتَين للمنتخب الوطني المحلّي أمام نظيرَيه موريتانيا والسنيغال.

ويبقى القرار مُؤقّتا بِخصوص ملعبَي قسنطينة وعنابة، ذلك أن اتحاد الكرة الجزائري لجأ إلى عملية “التجريب” فقط، استعدادا لـ “شان” 2023، وليس لِإعادة افتتاح المنشأتَين الرياضيتَين لِاحتضان مقابلات البطولة الوطنية.

مقالات ذات صلة
بالصور.. ميسي ينام ويستيقظ على كأس العالم

بالصور.. ميسي ينام ويستيقظ على كأس العالم

بالفيديو.. أعمال شغب واشتباكات في مدن فرنسية بعد خسارة كأس العالم

بالفيديو.. أعمال شغب واشتباكات في مدن فرنسية بعد خسارة كأس العالم

باجيو: أشجع الأرجنتين وأتمنى ألا يصل النهائي إلى ركلات الترجيح

باجيو: أشجع الأرجنتين وأتمنى ألا يصل النهائي إلى ركلات الترجيح

بن زيمة يحرج ماكرون قبل نهائي المونديال

بن زيمة يحرج ماكرون قبل نهائي المونديال

إعلامي بريطاني ينصب محرز ملكا للمسة الأولى ويشعل الصراع على “تويتر”

إعلامي بريطاني ينصب محرز ملكا للمسة الأولى ويشعل الصراع على “تويتر”

بالصور.. روتوشات أخيرة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي

بالصور.. روتوشات أخيرة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد