ملعب ميلود هدفي بوهران يستضيف تصفيات منطقة شمال إفريقيا

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية

يستضيف ملعب ميلود هدفي بوهران الدورة التصفوية المؤهلة إلى رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية عن منطقة شمال إفريقيا في الفترة من 22 إلى 30 أوت المقبل، بحسب ما علم من نادي آفاق غليزان، الذي سيكون ممثلا للجزائر في هذه الدورة بعد تتويجه بلقب البطولة لموسم 2022-2023.

وأكد المدير الفني لآفاق غليزان، سيد أحمد مواز، لوأج تلقي إدارة ناديه لمراسلة رسمية من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلمه فيها بموافقة الكونفدرالية الإفريقية للعبة لملف ترشحه للمشاركة في الدورة، وذلك للموسم الثالث على التوالي.

وسيتأهل الفريق المتصدر لهذه الدورة إلى نهائيات هذه المنافسة القارية التي ستقام بكوت ديفوار، يضيف نفس المصدر، وسبق لفتيات آفاق غليزان وأن شاركن في تصفيات الطبعتين السابقين ولكنهن فشلن في التأهل إلى النهائيات، حيث يطمحن هذه المرة لحجز بطاقة تاريخية إلى موعد كوت ديفوار، مثلما شدد عليه نفس التقني الذي تمنى أن يستفيد فريقه من الدعم اللازم من طرف الجهات المعنية لتحقيق الهدف المنشود،ويعتبر نادي آفاق غليزان من بين أفضل فرق كرة القدم النسوية بالجزائر، حيث برهن على ذلك مجددا هذا الموسم بفوزه بالبطولة الوطنية للموسم الثالث على التوالي وإحراز فئتي أقل من 17 و19 عاما على كأس الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، علما وأن الكبريات أقصين من هذه المنافسة في الدور نصف النهائي.