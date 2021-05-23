ملعب وهران الجديد جاهز يحتضن الودية الأولى لمنتخب المحليين

ستكون مناسبة سانحة لتدشين هذا المرفق الرياضي

يرتقب أن يكون ملعب وهران الجديد “40 ألف مقعد” جاهزا لاستضافة المباراة الودية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين المقررة يوم 16 جوان المقبل أمام منافس لم يتم تحديده بعد حسب مصالح المديرية الولائية للشباب والرياضة.

وأوضح نفس المصدر بأن والي وهران، مسعود جاري، رفقة مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية، صاحبة المشروع، ومديرية الشباب والرياضة، قاموا في نهاية هذا الأسبوع بزيارة تفقدية إلى هذا المرفق الرياضي الهام للوقوف على آخر الترتيبات قبل استقباله للمباراة الأولى على ميدانه المعشوشب طبيعيا.

وتم بالمناسبة تقديم توجيهات إلى الشركة الصينية المكلفة بالأشغال لإتمام آخر الروتوشات التي باشرتها على مستوى غرف تغيير الملابس وقاعة الندوات الصحفية تحسبا للمقابلة المعنية، في انتظار استكمال الأشغال بمختلف المرافق الأخرى التابعة لهذا الملعب بما في ذلك مضمار ألعاب القوى بعد هذا الموعد، كما أشير إليه.

ويعد ملعب كرة القدم أحد وحدات المركب الرياضي الأولمبي الجديد لعاصمة الغرب الجزائري الذي يجري تشييده ببلدية بئر الجير شرق وهران، حيث يحتوي المركب أيضا على ملعب لألعاب القوى بسعة 4.200 مقعد وقاعة متعددة الرياضات (6.000 مقعد) ومركز مائي يضم ثلاثة مسابح. وحدد شهر سبتمبر المقبل كموعد لاستلام هذه المرافق الثلاثة.

وتدخل المباراة الودية المرتقبة التي ينوي المنتخب الجزائري للمحليين إجراءها بوهران ضمن تحضيراته لمواعيد القادمة وفي مقدمتها كأس العرب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بقطر (30 نوفمبر-18 ديسمبر 2021). كما ستكون المناسبة سانحة لتدشين هذا المرفق الرياضي الهام الذي تدعمت به الحركة الرياضية بوهران.

للتذكير، فإن المركب الرياضي الجديد لوهران سيستضيف أهم المسابقات الرياضية المبرمجة في إطار الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بالمدينة من 25 جوان إلى 5 جويلة 2022.