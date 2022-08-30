ملعب وهران الجديد سيكون جاهزا لمواجهتي غينيا ونيحيريا

العشب الطبيعي يخضع حاليًا لأشغال تجديد

ستكون أرضية ملعب كرة القدم التابع للمركب الرياضي الجديد ”ميلود هدفي” لوهران جاهزة لاستضافة المباراتين الوديتين في برنامج المنتخب الجزائري المقررتين في نهاية سبتمبر المقبل، حسبما ما علم من مسؤول المديرية المحلية للشباب والرياضة.

وصرح لوأج ياسين سيافي، القائم أيضا بمهام المدير العام لذات المركب مؤقتا، أن العشب الطبيعي لأرضية ميدان الملعب المعني يخضع حاليًا لأشغال تجديد، يقدر التقدم المحرز فيها بنسبة 80 من المائة. وأضاف “إنها عملية عادية يتم إجراؤها في نهاية كل موسم للحفاظ على جودة العشب. وبالنظر إلى الوتيرة الجيدة التي تشهدها الأشغال في هذا المجال، أتوقع أن يكون العشب جاهزًا في غضون أسبوع”.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مؤخرا عن إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الجزائري بملعب وهران الجديد ضد غينيا ونيجيريا يومي 23 و27 سبتمبر على التوالي.

وتمت برمجة هاتين المباراتين لتعويض تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم في كوت ديفوار، والتي تم تأجيلها بدورها إلى عام 2024.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي على أرضية الملعب الجديد لوهران الذي استضاف منذ أكثر من عام بقليل مباراة ودية بين المنتخب الوطني المحلي وليبيريا (5-1).

وكانت تلك المباراة الوحيدة التي أجريت بهذه المنشأة الكروية قبل افتتاحها رسميًا خلال الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها وهران .يذكر أن المرة الأخيرة التي لعب فيها المنتخب الوطني بعاصمة الغرب الجزائري تعود إلى سنة 2005 عندما انهزم أمام نظيره النيجيري (5-2) برسم تصفيات كأس إفريقيا للعام الموالي, وهي المقابلة التي استضافها ملعب الشهيد أحمد زبانة.