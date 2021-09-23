ملعب وهران تحوّل إلى أشبه بـ “بالوعة” للمال العامّ

تحوّل الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران إلى أشبه بـ “بالوعة” للمال العامّ، ما يطرح كثيرا من التساؤلات.

ورصدت السلطات العمومية غلافا ماليا جديدا قيمته 240 مليار سنتيم، لِاستكمال آخر ما تبقى من عملية تشييد ملعب وهران.

جاء ذلك على لسان والي ولاية وهران سعيد سعيود، خلال اجتماع تقني عقده بِقاعة المحاضرات التابعة للمنشأة الرياضية المذكورة، الخميس.

وسيكون الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران مسرح ألعاب البحر المتوسط، المُبرمجة بِهذه المدينة ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.

وتعاقب أكثر من وزير للشباب والرياضة، وفي كلّ محطّة كان كلّ مسؤول حكومي يُطلق تصريحات استعراضية، فحواها أن الملعب الجديد لِمدينة وهران أوشك أن يُبصر النور (على بعد شعرة من التدشين). عِلما أن المنشأة الكروية شُرع في تشييدها منذ أكثر من 10 سنوات.