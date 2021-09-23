-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ملعب وهران تحوّل إلى أشبه بـ “بالوعة” للمال العامّ

علي بهلولي
  • 917
  • 1
ملعب وهران تحوّل إلى أشبه بـ “بالوعة” للمال العامّ

تحوّل الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران إلى أشبه بـ “بالوعة” للمال العامّ، ما يطرح كثيرا من التساؤلات.

ورصدت السلطات العمومية غلافا ماليا جديدا قيمته 240 مليار سنتيم، لِاستكمال آخر ما تبقى من عملية تشييد ملعب وهران.

جاء ذلك على لسان والي ولاية وهران سعيد سعيود، خلال اجتماع تقني عقده بِقاعة المحاضرات التابعة للمنشأة الرياضية المذكورة، الخميس.

وسيكون الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران مسرح ألعاب البحر المتوسط، المُبرمجة بِهذه المدينة ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.

وتعاقب أكثر من وزير للشباب والرياضة، وفي كلّ محطّة كان كلّ مسؤول حكومي يُطلق تصريحات استعراضية، فحواها أن الملعب الجديد لِمدينة وهران أوشك أن يُبصر النور (على بعد شعرة من التدشين). عِلما أن المنشأة الكروية شُرع في تشييدها منذ أكثر من 10 سنوات.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: مبابي يستفزّ أوكيجة و”المُراهق” نيمار يتجرّأ فجأة!

بِالفيديو: مبابي يستفزّ أوكيجة و”المُراهق” نيمار يتجرّأ فجأة!

زياني: لم أُوقّع أيّ عقد وكلّي تفاؤل بِعودة “الكناري” إلى سكّة التتويجات

زياني: لم أُوقّع أيّ عقد وكلّي تفاؤل بِعودة “الكناري” إلى سكّة التتويجات

رونالدو بِسيارة فارهة وحرس شخصي في التدريبات!

رونالدو بِسيارة فارهة وحرس شخصي في التدريبات!

خبر سعيد لِسليماني ونبأ حزين لِبن سبعيني

خبر سعيد لِسليماني ونبأ حزين لِبن سبعيني

القرعة تضع محرز في مواجهة بن رحمة

القرعة تضع محرز في مواجهة بن رحمة

هلال شلغوم يضم عبيد

هلال شلغوم يضم عبيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Bela

    قلنا لكم ، المشاريع الكبرى يجب إنجازها من شركات أجنبية clé en main لأن عندنا شعب خاين، ومن حوالي سنة قلنا لكم مايصرف على ملعب 5 juillet و ملعب زبانة كفيل ببناء ملاعب في كل قرية و دشرة ولا ينفع تغيير المدراء لأن مسؤولينا أدمنوا على النهب

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد