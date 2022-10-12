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رياضة

ملعب وهران لن يحتضن المباراة الإفريقية للساورة

علي بهلولي
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ملعب وهران لن يحتضن المباراة الإفريقية للساورة

طرأ جديد سهرة الأربعاء، بِخصوص ملعب مباراة فريق شبيبة الساورة والضيف نادي غانيوا الإيفواري.

وكان يُفترض أن يحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران هذه المباراة سهرة السبت المقبل، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

واستلمت إدارة نادي شبيبة الساورة رسالة من “الكاف”، تُطالب فيها بِضرورة نقل المباراة إلى ملعب سطيف أو الرويبة.

ووجّهت “الكاف” الرسالة ذاتها إلى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، واللجنة الوطنية لِتنظيم “شان” 2023.

وفسّرت “الكاف” القرار بِكون الملعب الجديد لِوهران سيستضيف فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بعد 3 أشهر من الآن، وينبغي صيانته حتى لا يتدهور بساطه الطبيعي.

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