ملعب 05 جويلية بحاجة إلى صيانة مستعجلة

إدارة المركب راسلت الوزارة وطلبت ضرورة وضع كراسي

تتواجد بعض الأماكن بمدرجات ملعب 05 جويلية الأولمبي، في حالة كارثية، بسبب عدم وجود كراسي في المدرجات، والإبقاء على الصفائح الحديدة التي توضع عليها، حيث تعتبر صفائح حادة قد تتسبب ضررا للمناصرين، وهو الأمر الذي جعل الجميع يدق ناقوس الخطر، خاصة وأن لقاء الداربي المقبل، سيشهد حضورا جماهيريا قياسيا.

ورغم أن إدارة المركب الأولمبي قد راسلت وزارة الشباب والرياضة في ما يخص الخطر الذي يحدق بالمناصرين، وضرورة وضع كراسي جديدة، إلا أن الوزارة لم ترد على مراسلة المركب الأولمبي، خاصة وأن المركب لا يحق له القيام بأي أشغال دون أخذ الموافقة من الوزارة الوصية، ما يجعل الخطر متواصل إلى غاية اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وتتحمل الجماهير مسؤولية الحالة السيئة التي أصبحت عليها مدرجات الملعب الذي كان خضع لترميمات كبيرة قبل أن يتم تكسير الكراسي من طرف أشباه الأنصار، خاصة في لقاء الداربي بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، والذي شهد تكسير كراسي بكمية كبيرة، ما يجعل اللوم ملقى على عاتقهم، لتواجد المدرجات في هذه الحالة الكارثية، وتحليهم بالمسؤولية ضروري في المستقبل، من أجل إيجاد كل الظروف المريحة لمشاهدة لقاء في ظروف جيدة.