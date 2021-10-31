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رياضة

ملعب “5 جويلية” جاهز بداية من هذا الثلاثاء

علي بهلولي
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ملعب “5 جويلية” جاهز بداية من هذا الثلاثاء

تعود المنافسات الكروية الرّسمية إلى الملعب الأولمبي “5 جويلية 1962” هذا الثلاثاء، بعد غياب اقترب من ثلاثة أشهر.

وتحتضن المنشأة الأولمبية العاصمية المباراة الجوارية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، هذا الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتُجرى هذه المباراة المتأخّرة، بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد.

وكانت إدارة ملعب “5 جويلية 1962” قد أغلقت أبواب هذه المنشأة الكروية في منتصف أوت الماضي، بِسبب تدهور وضعية البساط الطبيعي. وبِالضّبط، بعد إجراء نهائي كأس الرابطة في العاشر من الشهر المذكور، بين شبيبة القبائل ونجم مقرة.

ولجأت إدارة الملعب الأولمبي العاصمي بعدها إلى ترميم البساط الطبيعي، الذي تحسّن كثيرا، وباتت المنشأة الكروية جاهزة لِاحتضان المنافسات الكروية.

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