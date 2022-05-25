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رياضة

ملعب “5 جويلية” مسرحا لِمباراة الجزائر وأوغندا

علي بهلولي
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ملعب “5 جويلية” مسرحا لِمباراة الجزائر وأوغندا

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِطلب إلى “الكاف”، من أجل تنظيم مباراة المنتخب الوطني والضيف الأوغندي بِملعب “5 جويلية 1962”.

وكانت “الفاف” بِمعيّة الناخب الوطني جمال بلماضي قد استقرّا في تاريخ سابق، على برمجة هذه المواجهة بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وفسّرت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة القرار، بِكون المركب الرياضي لِوهران يستعدّ لِاحتضان فعّاليات ألعاب البحر المتوسط، ولكن يكون جاهزا يوم مواجهة أوغندا. المُبرمجة في الرابع من جوان المقبل على الساعة الثامنة مساءً، بِرسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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