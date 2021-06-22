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ملفات التأشيرة: السفارة التركية تحذر الجزائريين من مواقع محتالة

الشروق أونلاين
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ملفات التأشيرة: السفارة التركية تحذر الجزائريين من مواقع محتالة

حذرت السفارة التركية بالجزائر، الثلاثاء، المواطنين الراغبين في طلب التأشيرة من المواقع الإلكترونية المحتالة التي تقوم باصدار تأشيرات مزيفة .

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أوضحت السفارة أنه “في الآونة الأخيرة، لوحظ العديد من مواقع التأشيرات الإلكترونية المزيفة، فيما يتعلق التأشيرة الإلكترونية التركية”.

وأضافت أنه “لهذه الغاية، نطلب اليقظة من طالبي التأشيرة ونبلغهم أن الموقع الوحيد المصرح له بإصدار التأشيرة الإلكترونية هو الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية”.

www.evisa.gov.tr

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